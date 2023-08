Anderlecht est prévenu avant de défier l’Antwerp : une 5e défaite de suite serait un record d’après-guerre !

En ce moment, Brian Riemer et sa bande en sont à quatre défaites consécutives, à cheval sur deux saisons évidemment (Genk, AZ, Malines et Union). Tout cela avant d’affronter le champion en titre au Lotto Park, l’Antwerp.

Petite consolation pour Riemer : ce n’est pas la première fois de son histoire qu’Anderlecht connaît un tel creux. Même la génération en or des années ‘60 a connu un passage à vide. Les autres séries de quatre défaites datent toutes de l’ère Marc Coucke.

Avril-mai 1963 : la série s’arrête à Sclessin mais trop tard

Champion en titre, le grand Anderlecht est une fois de plus en lutte pour le titre avec son grand rival, le Standard. Le Sporting semble filer vers son 10e titre mais la plus longue trêve hivernale de l’histoire du football belge (3 mois, suite à un hiver sibérien) et l’élimination choc contre Dundee en Coupe d’Europe (Anderlecht avait éliminé le Real Madrid au 1er tour) paralysent le grand Sporting, qui perd quatre fois de suite : 3-1 à l’Antwerp, 0-1 contre le Lierse, 2-0 contre le Daring et 1-2 contre… l’Union. La série se termine par une victoire au Standard (0-1, but de Jean-Pierre Janssens), mais le mal est fait. Le Standard sera champion, Anderlecht terminera 3e, à 7 points des Rouches. L’entraîneur Pierre Sinibaldi est maintenu, il remportera quatre titres de suite dans les saisons suivantes.

Mars-avril 2019 : arrêt du match à Sclessin, Rutten viré

Avril 2019: les pompiers de Liège doivent enlever les fumigènes mauves du terrain. Le match sera arrêté.

Rebelote, 56 ans plus tard. Anderlecht se qualifie de justesse pour les playoffs 1, mais le début de cette mini-compétition débute de façon dramatique : le Sporting perd 3-1 à Genk, 2-3 contre le Club Bruges, 1-2 contre l’Antwerp et 2-0 au Standard, un score qui sera transformé en 5-0 parce que les supporters d’Anderlecht lancent des fumigènes sur le terrain après une demi-heure de jeu. Le 0 sur 12 signifie la fin pour le coach néerlandais Fred Rutten, qui est remplacé par son adjoint Karim Belhocine. Ce dernier met un terme à la série noire en réalisant un nul contre Gand (0-0), mais le Sporting terminera dernier des playoffs et ne se qualifiera pas pour l’Europe. La douleur suite à cette première non-qualification pour la Coupe d’Europe en 56 ans disparaît vite, vu que Vincent Kompany est annoncé comme le grand sauveur.

Octobre 2022 : arrêt du match à Sclessin (bis), Mazzù viré

Octobre 2022. La 4e défaite de suite - encore au Standard - donne lieu aux mêmes scènes qu'en 2019. ©VKA

Rien ne va plus à Anderlecht, malgré le début de saison correct sous le nouvel entraîneur Felice Mazzù. Son équipe perd 2-1 à West Ham en Conference League et ensuite 0-1 contre le Club Bruges, 3-2 à Zulte Waregem et 3-1 au Standard, score qui sera aussi transformé en 5-0 parce que les supporters d’Anderlecht jettent des fumigènes sur le terrain, cette fois après 56 minutes de jeu. Comme pour Rutten, Mazzù reçoit son C4 après le 0 sur 12 et l’arrêt du match au Standard. Son successeur temporaire Robin Veldman débute par un nul (2-2) contre les Roumains du FCSB en Conference League. Ni Veldman, ni Riemer ne pourront redresser la barre. La 11e place est la plus mauvaise depuis 1937, quand le Sporting a terminé à la même place. Pour la première fois depuis l’introduction des playoffs en 2010, Anderlecht ne se qualifie pas pour ce sprint final.

Avril-juillet 2023 : une série qui a commencé à Genk

Au moment de se déplacer à Genk à l’avant-dernière journée de la phase classique de la saison 2022-2023, Anderlecht rêve encore de la victoire finale en Conference League et d’un ticket pour les Europe playoffs. La désillusion est complète. Les hommes de Riemer se prennent une claque à Genk (5-2), livrent une prestation honteuse à l’AZ (2-0) et touchent le fond dans le match de la dernière chance contre Malines (2-3). Les quelques transferts, les sept semaines de préparation et le 3-0 en amical contre l’Ajax ramènent l’enthousiasme parmi les supporters, mais ils ne suffisent pas pour renverser la vapeur contre l’Union, qui remet le Sporting avec les pieds sur terre. Anderlecht est surclassé par l’équipe de Blessin. Les supporters se bagarrent même entre eux. L’hémorragie sera-t-elle stoppée à 4 duels perdus dimanche ou verra-t-on un record ?

La joie souvent présente face au Great Old

Petite lueur d’espoir pour Anderlecht, malgré la série de quatre défaites consécutives en matchs officiels : l’Antwerp est troisième dans la liste de ses adversaires préférés sur base des cinq dernières confrontations. La dernière défaite contre l’Antwerp date du 7 novembre 2021 (2-0), quand Radja Nainggolan avait été le patron du terrain.

Le dernier revers à domicile, lui, remonte au mois de septembre 2019 (1-2). Refaelov avait ouvert le score pour l’Antwerp, Miyoshi avait profité de la carte rouge pour Sambi Lokonga pour grappiller les trois points en fin de match. Depuis lors, Anderlecht est resté invaincu à domicile contre l’Antwerp pendant cinq matchs.

Depuis lors, Anderlecht a gagné trois fois de suite (2-1, 0-4 et 2-1) avant de réaliser deux nuls la saison passée (deux fois 0-0). Anderlecht est le seul adversaire - avec Charleroi - contre lequel le futur champion n’est pas parvenu à marquer un seul but la saison dernière.

Autre statistique intéressante : l’Antwerp est le dernier club du G6 - on y ajoute Gand et le Standard - contre lequel Anderlecht a gagné un match au sommet, à savoir le 12 mai 2022 (2-1, buts de Gomez - sur penalty - et d’Amuzu). L’Union mais aussi Gand sont les pires bêtes noires. Ce 12 mai 2022 est la date du dernier match au sommet remporté par le Sporting.

Depuis cette victoire, Anderlecht a joué seize matchs contre les six autres plus grands clubs du pays. Le bilan est désolant : zéro victoire, onze défaites et cinq nuls.