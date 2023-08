Riemer se défend, une semaine après la défaite d’Anderlecht à l’Union: "On peut réaliser un top résultat contre l’Antwerp"

À lire aussi

Les supporters, eux, deviennent de plus en plus impatients. Les quatre défaites de suite font mal. Riemer : “Quatre défaites ? Ah, vous comptez les trois derniers matchs de la saison passée ? Ce n’est pas très honnête, vu que plusieurs joueurs actuels n’étaient pas encore là. On doit intégrer plusieurs recrues, c’est normal que cela prenne du temps. Notre objectif reste le top 6. Peut-être qu’on sera parfois 3e et parfois 8e, mais nos ambitions restent les mêmes. Et quant à l’impatience des fans : nous avons aussi faim qu’eux de gagner des matchs. Nous ferons tout pour. Et c’est bien qu’ils nous poussent.”

Les deux derniers transferts, Vazquez et Lonwijk, ne seront pas au coup d’envoi. Vazquez doit encore s’adapter au pays et au style de jeu et ne sera même pas dans la sélection. Lonwijk a un retard physique : le Néerlandais va peut-être monter au jeu.