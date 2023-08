Hendrik Van Crombrugge a quitté Anderlecht pour Genk : “La mentalité d'ici, c’est plus mon truc”

Quel regard portez-vous sur vos quatre saisons à Anderlecht ?

”C’était une période très mouvementée pour le club, avec des hauts et des bas. J’ai connu de beaux et de moins beaux moments. J’ai toujours pris mes responsabilités. En tant que capitaine, je me suis toujours montré loyal envers le club. J’ai souvent servi de bouclier dans des moments difficiles. Hélas !, j’avais le sentiment que cette loyauté n’était pas réciproque. Le club a été loyal avec moi quand ça allait bien, mais pas quand ça allait mal.”

guillement "J'ai gardé un goût amer de la façon dont j'ai été relégué sur le banc à Anderlecht."

Comment avez-vous pris votre relégation sur le banc à la mi-saison ?

”J’ai gardé un goût amer de la façon dont cela s’est passé. Pendant plus de trois ans, j’avais fait prévaloir les intérêts du club aux dépens des miens. J’avais toujours tout fait en fonction de l’équipe. Je ne me suis jamais caché quand ça allait mal, je n’ai jamais mis ma tête dans le sable comme une autruche. J’espérais, en vain, être traité de la même façon. C’est une forme de respect.”

Les prestations de Bart Verbruggen vous ont étonné ?

”Un peu, oui. Je ne m’attendais pas à ce qu’il puisse être transféré pour 15 millions (NdlR : selon nos informations, c’est même 20 millions) vers la Premier League après une demi-saison. Bart n’est pas un talent pur comme Maarten Vandevoordt ici à Genk. Bart a une tout autre personnalité. Il a une mentalité à la néerlandaise, avec un avis très prononcé. Il est très clair et direct dans sa communication, chose que j’appréciais. Il est aussi très motivé et professionnel. Il analyse des vidéos et il tient compte de chaque détail.”

N’est-ce pas étonnant que vous soyez venu à Genk ?

”Parce que Verbruggen était le plus grand jeune talent des Pays-Bas et que je rejoins le club avec le plus grand jeune talent de la Belgique, en la personne de Vandevoordt ? La concurrence ne me fait pas peur. Quand j’ai appris que Genk était intéressé, je n’ai pas hésité. Pourtant, il y avait assez d’alternatives intéressantes à l’étranger.”

L’aspect familial a joué un rôle dans votre choix ?

”Oui. On habite Bekkevoort et on construit à Tielt-Winge. J’ai passé beaucoup d’années à l’internat en étant jeune, ce qui explique peut-être que je sois si attaché à la région où j’ai grandi. J’ai ce même sentiment à Genk. Je peux comprendre que le Head of Football, Dimitri de Condé, ait prolongé son contrat ici. On s’y sent chez soi. Ce caractère familial de Genk et l’ancrage local, deux valeurs capitales du club, correspondent à ma personnalité. Et je suis surtout content de ressentir une stabilité que des directions de certains ex-clubs n’ont pas pu m’offrir. Le club m’a surpris par son professionnalisme au niveau de l’encadrement, du fonctionnement et de l’infrastructure. Et je ressens un positivisme agréable. Quel club aurait pu remplir son stade pour un match de tour préliminaire en Europe, en plein été ?”

Le positivisme était encore présent à l’issue de l’élimination après les tirs au but contre le Servette Genève ?

”Il faut être déçu après un tel match. On a perdu Bryan Heynen et on a perdu à 11 contre 10 contre une équipe qui était moins forte que nous. Mais ce n’est pas parce qu’on perd un match, que tout est mauvais. Quand on écrit une belle histoire, on rencontre des obstacles en route. Je suis convaincu que nous allons vite renouer avec la victoire.”

À commencer par le match contre Eupen, votre ex-club qui a relancé votre carrière.

”Eupen gardera toujours une place particulière dans mon cœur. Un de mes fils est né à Eupen, où j’ai joué pendant six saisons. J’ai débuté à Eupen en tant que deuxième gardien et je suis devenu Diable rouge. Ma sélection était la preuve du fait que Roberto Martinez suivait de près le championnat belge. Je garde d’excellents souvenirs de cette période en équipe nationale. Moi, petit joueur d’Eupen, je me suis retrouvé entre les plus grandes vedettes au monde.”

Genk a failli signifier la fin de votre carrière, à vos 18 ans.

”(Rires) C’est vrai. J’avais été formé pendant trois saisons au Standard, avant de retourner à Saint-Trond en tant que troisième gardien. Avant le derby contre Genk, les deux autres gardiens de Saint-Trond – Volders et Castro – étaient blessés. Je n’étais pas prêt pour un match en D1, et on a perdu 3-4 à Stayen. Je me suis fait détruire dans les médias et j’ai commis l’erreur de lire tous ces articles… Cela a été une bonne leçon.”

Douze ans plus tard, vous vous retrouvez à Genk.

”Pendant ma période à Eupen, Genk s’était déjà manifesté. Mais le transfert ne s’était pas fait.”

Van Crombrugge après la triste élimination contre le Servette Genève de Weiler. "Tout n'est pas mauvais."

Ce n’était que partie remise. N’avez-vous pas envisagé de rester à Anderlecht, vu que Verbruggen est parti à Brighton ? Vous auriez pu rester à Anderlecht pour redevenir numéro 1. Dupé n’avait pas encore signé.

”J’y ai pensé brièvement pendant mes vacances. Mais cela aurait été hypocrite de ma part. Je dois pouvoir me donner à 200 % pour pouvoir être performant. J’ai tranché moi-même. Je regrette que le transfert ait mis si longtemps avant de se réaliser.”

guillement "La concurrence avec Vandevoordt ? Je ferai tout pour m'imposer et devenir numéro 1 à Genk."

Comment gérez-vous votre statut de numéro 2, derrière Vandevoordt ?

”Comme je l’ai toujours fait. Les choses étaient claires dès le début. Avant de signer, j’ai eu un bon entretien avec l’entraîneur Wouter Vrancken. Je ferai tout pour m’imposer et devenir numéro 1. Je veux jouer. Mais même si je ne joue pas, le collectif prendra le dessus. Je vais rester le même Van Crombrugge.”

La saison prochaine, Vandevoordt rejoint Leipzig, le club où il a déjà signé. Vous avez signé à Genk pour trois ans avec une option pour une quatrième saison. La voie se libérera pour devenir titulaire pendant deux, voire trois ans.

”L’avenir de Maarten n’a pas influencé mon choix. Cela n’a aucun sens de se projeter trop loin dans l’avenir. Je ferai tout pour être dans le but cette saison-ci.”

Il paraît que vous avez des supporters de Genk dans votre famille.

”Un de mes trois frères habite à Heusden-Zolder. Sa belle-famille compte plusieurs supporters fervents de Genk. Et mon tout premier club était Meensel-Kiezegem. Je me souviens que mon entraîneur et le président du club venaient voir chaque match à domicile. Il était écrit dans les étoiles que je jouerais un jour pour ce magnifique club…”