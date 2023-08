Anderlecht a perdu ses quatre derniers matchs : heureusement, l’Antwerp est l’un de ses adversaires favoris

La dernière défaite à domicile, elle, remonte au mois de septembre 2019 (1-2). Refaelov avait ouvert le score pour l’Antwerp, Miyoshi avait profité de la carte rouge pour Sambi Lokonga pour grappiller les trois points en fin de match. Depuis lors, Anderlecht est resté invaincu à domicile contre l’Antwerp pendant cinq matchs.

Seuls Charleroi et Saint-Trond réussissent encore mieux au RSCA.

Depuis lors, Anderlecht a gagné trois fois de suite (2-1, 0-4 et 2-1) avant de réaliser deux nuls la saison passée (deux fois 0-0). Anderlecht est le seul adversaire – avec Charleroi – contre lequel le futur champion n’est pas parvenu à marquer un seul but la saison dernière.

Depuis ce 2-1 du 12 mai 2022, Anderlecht n'a pas gagné un seul de ses seize matchs au sommet.

Autre statistique intéressante : l’Antwerp est le dernier club du G6 – on y ajoute Gand et le Standard – contre lequel Anderlecht a gagné un match au sommet, à savoir le 12 mai 2022 (2-1, buts de Gomez – sur penalty – et d’Amuzu). L’Union mais aussi Gand sont les pires bêtes noires. Ce 12 mai 2022 est la date du dernier match au sommet remporté par le Sporting.

Depuis cette victoire, Anderlecht a joué seize matchs contre les six autres plus grands clubs du pays. Le bilan est désolant : zéro victoire, onze défaites et cinq nuls.