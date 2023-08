Brian Riemer déjà sous pression avant d’affronter l’Antwerp : “Il nous faut du temps”

1. Son discours positif dérange. “Je dois leur jeter des pierres ?”

Riemer après la défaite à l'Union. Son analyse positive a énervé pas mal de supporters.

La marque de fabrique de Riemer est son sourire, en combinaison avec un message positif. Mais de temps en temps, il faut arrêter d’enjoliver la vérité. Ses propos d’après-match dans la petite salle de presse au Parc Duden ont fait rire… jaune les supporters d’Anderlecht. Comment peut-on avoir vu une bonne seconde mi-temps ? Et comment peut-on dire qu’on est optimiste pour le reste de la saison ? Il nous revient que Riemer a bel et bien dit ses vérités au groupe. Mais les supporters, eux, en ont marre d’entendre de fausses promesses.

La réponse de Riemer : “Je dois jeter des pierres vers mes joueurs ? Cela ne nous amènerait nulle part. Je crois en cette équipe, qui a fait une merveilleuse préparation, ponctuée par un excellent match contre l’Ajax. Et non, la première mi-temps contre l’Union n’était pas bonne du tout, mais la seconde était acceptable. Vu nos nouveaux joueurs et le jeune âge de l’équipe, on va de temps en temps se heurter à des obstacles. Ce début de saison contre une bonne équipe est totalement normal. Il nous faut du temps.”

2. Ses décisions tactiques posent question. “C’était l’entrejeu du 3-0 contre l’Ajax”

Certains suiveurs se posent des questions par rapport à la gestion tactique de Riemer. S’attendait-il vraiment à pouvoir garder le ballon dans l’équipe avec un tel entrejeu ? Pourquoi a-t-il attendu l’heure de jeu avant de faire ses premières adaptations ? Pourquoi toujours s’accrocher à ce 4-3-3 qui est devenu si prévisible ?

La réponse de Riemer : “Je sais que c’est votre tâche de poser des questions critiques, j’aime cela. Mais en parlant du manque de créativité, par exemple, il ne faut pas seulement pointer du doigt l’entrejeu. Les autres joueurs auraient pu l’aider davantage. Je pourrais pleurer parce que Yari est blessé, mais je ne le fais pas… Je ne vais pas trop rentrer dans les détails tactiques, mais on a analysé chaque élément. On est capables de faire un excellent résultat contre l’Antwerp. Si Leoni va être au coup d’envoi ? Je ne vais pas y répondre, mais il frappe à la porte de l’équipe.”

3. 48,1 % des points, 4 matchs perdus de suite. “Pas honnête de parler de 4 défaites”

Finalement, ce sont les résultats qui comptent. René Weiler ne respectait pas l’ADN du club, mais a remporté le titre. Même les supporters anti-Weiler pleureraient pour que le Sporting soit premier tout en jouant un football de reconversion. Or, les résultats sous Riemer sont aussi mauvais que sous Felice Mazzù. Felice a obtenu 48,4 % des points (toutes compétitions confondues), Riemer a un bulletin de 48,1 %. Et il a perdu quatre matchs officiels de suite.

La réponse de Riemer : “Ce n’est pas honnête de parler de quatre défaites. Les trois premières – de la fin de la saison passée – on les a subies avec certains autres joueurs. Et nos six premiers matchs de cette saison sont difficiles. La saison passée, je crois qu’Anderlecht avait pris un bon départ ? (NdlR : 9 sur 12, sous Mazzù) La suite a été moins bonne. On sera parfois peut-être 3e et parfois 8e ou 9e, mais l’ambition reste la même : le top 6 en fin de saison. Je comprends l’impatience des supporters. C’est bien qu’ils nous poussent. Mais ma rage de vaincre est aussi grande que la leur.”

4. Aucun match au sommet de gagné : “La saison ne se joue pas contre l’Antwerp”

Gagner des gros matchs ou des derbys est parfois une bonne façon de rendre le sourire ou l’espoir aux supporters. Mais même cela, Riemer n’est pas parvenu à le faire. Depuis son arrivée au Parc Astrid, en décembre, son équipe en a joué huit. Il en a perdu cinq et a concédé trois nuls. Ses seuls véritables succès étaient les qualifications en Conference League au détriment de Ludogorets et surtout Villarreal.

La réponse de Riemer : “C’est correct. Mais ce qui compte, ce sont les trois points, que ce soit contre un grand adversaire ou un moins grand. La saison ne se joue pas lors de nos deux gros matchs de ce début de saison contre l’Union et l’Antwerp. Ce qui compte, c’est qu’on ait installé une culture de la victoire à Neerpede, qui va finir par payer. On a une jeune équipe qui va devenir de plus en plus forte. Mais encore une fois : il nous faut du temps.”