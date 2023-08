Theo Leoni a été acclamé par les supporters d’Anderlecht : “Je veux jouer des centaines de matchs pour ce club”

Theo, pourquoi est-ce que vous êtes si aimé par les supporters ?

”Parce que j’ai été très patient et que j’ai le sang mauve. Je l’ai toujours dit : je veux jouer des centaines de matchs pour ce club. C’est ça mon rêve. Je suis ici depuis mes 12 ans.”

Vous avez apporté la créativité qui manquait à l’Union.

”J’ai essayé de faire mon jeu, de faire tourner la balle et de mettre du rythme dans le ballon, de le faire aller de gauche à droite, de coacher les autres. J’ai toujours été comme ça. J’essaie d’apporter à l’équipe ce qui lui manque.”

Ce rôle de leader est étonnant pour un jeune joueur qui n’était titulaire que pour la seconde fois en Jupiler Pro League.

“J’ai toujours pris mes responsabilités et je vais continuer à les prendre. J’ai toujours été capitaine en jeunes et j’étais capitaine en U23 la saison passée. “

guillement Les fans ont aussi scandé le nom de Riemer et il le mérite.

On se demanderait presque pourquoi vous n’avez pas reçu votre chance plus tôt.

”Je ne suis pas le coach, mais la patience est une vertu. Aujourd’hui, je savoure ce moment avec ma famille et mes proches. J’ai connu des moments difficiles pendant lesquels j’ai travaillé dans l’ombre, mais il ne faut jamais lâcher. Le mental passe avant tout.”

C’est la première fois que vous jouez les 90 minutes en équipe A. Vous avez souffert ?

”Mon point fort, c’est mon endurance. Et on a fait une superbe pré-saison, qui a duré sept semaines. On en a vu le résultat contre l’Antwerp. Je dois remercier le coach pour la confiance qu’il m’a donnée. Pendant toute la semaine, il a parlé avec moi. Les supporters ont aussi scandé son nom et il le mérite. Il fait des heures de fou ici pour ramener le club où il mérite d’être.”

Ce n’était pas n’importe quel match. La pression était énorme.

”On avait une pression, mais on était directement bien dans le match. La première mi-temps était pour nous, la seconde pour l’Antwerp. C’est normal d’avoir souffert en fin de partie. Je me suis senti plus à l’aise en première mi-temps, quand on avait la possession du ballon. On a assez de qualités dans l’équipe, mais c’est la mentalité de ce match-ci que nous devons afficher chaque semaine, même contre des adversaires moins huppés.”