Anderlecht : Mats Rits doit devenir le Vertonghen de l’entrejeu

Leader, régulier, polyvalent et moins cher que Hezze

Au début du mercato, Rits n’était pas le numéro 1 sur la liste de Jesper Fredberg. Le Danois avait d’autres alternatives en tête, comme Santiago Hezze. L’Argentin a 21 ans, le but était de le revendre avec une plus-value. Mais son prix (4 millions €) et la complexité du transfert ont refroidi le CEO. Le match à l’Union a toutefois montré que des renforts dans l’entrejeu sont indispensables. Vu la situation de Rits à Bruges (voir ci-dessous), il a activé cette piste. Rits a plusieurs qualités qui seraient les bienvenues au Lotto Park : il est un patron dans le milieu, il est polyvalent (il sait jouer comme n°6 mais est meilleur comme n°8 et a même évolué comme latéral droit), il a le sens du but (23 buts à Bruges, 16 à Malines) et il a de l’expérience. Il peut devenir le Vertonghen de l’entrejeu, sans nécessairement bloquer Theo Leoni, la révélation du match contre l’Antwerp. Même si Bruges ne va pas le brader – les négociations risquent d’être tendues – Rits ne coûtera pas autant que Hezze.

Vu le cas Vormer, Bruges se tâtait

Rits ne garde pas de bons souvenirs du Lotto Park. En mai 2022, il s'était déchiré les ligaments croisés lors d'un match au Sporting. ©Anthony BIBARD / FEP / Panoramic

Les supporters de Bruges ne pardonneraient pas à leur direction de laisser filer Rits vers son ennemi historique. Rits n’a plus qu’un an de contrat au Club. Mais le directeur sportif Vincent Mannaert ne passe pas à la vitesse supérieure pour le faire resigner. Il ne veut pas commettre la même erreur qu’avec Ruud Vormer, qui avait resigné pour deux ans à 33 ans. Rits n’a que 30 ans mais n’est pas titulaire sous Ronny Deila. Et après s’être déchiré les ligaments croisés… lors d’un match à Anderlecht en mai 2022, il n’a pas encore retrouvé son ancien niveau.

Lors de la saison 2021-2022, Rits était si fort (il avait marqué en Ligue des champions à Leipzig et au PSG) qu’il était considéré comme un potentiel Diable rouge, mais Roberto Martinez n’a jamais fait appel à lui. Bruges, qui veut réduire son noyau, s’était mis d’accord avec le joueur pour évaluer sa situation après le mercato, ce qui a légèrement vexé le concerné.

Il ne serait que le 9e à être hué

Rits est charmé par l’intérêt d’Anderlecht, même si ce ne serait pas évident pour lui de faire ce transfert délicat. Depuis son arrivée en 2018, il est heureux au Club Bruges. Il vit avec sa compagne à Knokke et vient d’être papa d’un fils. S’il part au RSCA, il sera éternellement considéré comme un lâche par les supporters de Bruges.

Seulement huit joueurs – dont quelques très grosses pointures – ont fait un transfert direct du Club au Sporting. Ils ont presque tous réussi, mais ils n’oublieront jamais leur retour au Jan Breydel lors des matchs avec Anderlecht. Le gardien autrichien Gerhard Maier (en 1965 en location et en 1969 définitivement) n’était que réserviste, mais Robbie Rensenbrink (en 1971), Erwin Vandendaele (en 1974), Marc Degryse (en 1989), Lorenzo Staelens (en 1998), Elos Ekakia (en 1999), Aleksandar Ilic (en 2000) et Ronald Vargas (en 2011) étaient des titulaires. Rits serait le premier Brugeois en 12 ans à rejoindre le Parc Astrid.

La 3e fois serait la bonne

En 2011, Rits avait préféré l'Ajax à Anderlecht. ©Photo News

Ce ne serait pas la première fois qu’Anderlecht veut Rits. En 2011, quand il était un des plus grands talents du football belge (il a joué 31 matchs en équipe nationale, entre les U15 et les U19), il était convoité par plusieurs grands clubs. À 18 ans, il a quitté le Germinal Beerschot pour l’Ajax plutôt que pour Anderlecht, à la grande déception d’Herman Van Holsbeeck. Rits avait pris la même direction que Jan Vertonghen en 2006 et Toby Alderweireld en 2008, également formés au Kiel.

Rits n’avait pas réussi à Amsterdam et avait relancé sa carrière à Malines, où il était devenu le patron de l’entrejeu. En apprenant le désir de Rits de remonter d’un échelon, Van Holsbeeck avait parlé d’un transfert avec son agent Dejan Veljkovic. Mais quand Luc Devroe a repris le pouvoir sportif à Neerpede, il n’a pas fait de la surenchère avec le Club Bruges, qui a payé 1,65 million €. Devroe estimait que Rits ne serait qu’un dépanneur à Anderlecht. Et Rits était content de signer à Bruges.