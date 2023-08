Anderlecht : pourquoi Dolberg doit plus ressembler à Slimani

Nordin Jbari en attend plus de Dolberg ©VKA

Dolberg a montré qu’il avait du talent mais la comparaison avec l’impact qu’Islam Slimani, son prédécesseur, a directement eu sur le RSCA ne lui est pas favorable. L’Algérien a directement fait la différence et est rapidement devenu un patron de l’équipe et un chouchou du public. Le Danois est d’un autre calibre footballistique. Ses pieds rappellent presque le toucher de balle tout en douceur de Joshua Zirkzee, passé par Anderlecht en 2021-22. Il a du football, mais a toutefois intérêt à se “slimaniser” pour passer un niveau.

Mieux conserver le ballon et être plus présent dans les airs

“Il n’a pas gagné le moindre duel aérien. ” Nordin Jbari force volontairement le trait. Une emphase qui, dans les faits, se rapproche plus d’une moyenne d’un duel gagné dans les airs par match. Trop peu pour un joueur de la stature physique du Danois. Surtout quand on le compare à Slimani qui en gagnait plus de deux.

La force de l’Algérien était d’utiliser son corps pour garder le ballon et laisser son équipe remonter et construire. “Dolberg n’a pas cette capacité naturelle à bloquer un défenseur et le garder loin du ballon. Je pense que ce n’est pas dans son ADN et sa position en dit long. Surtout quand Anderlecht est plus bas. A-t-il envie de jouer dos au but ? Je me pose la question. Il est plus dans la création d’action.”

L’aspect physique doit également entrer en ligne de compte. “Et Dolberg montera en puissance au fil des matchs, assure Jbari. Il a peu joué la saison passée. L’impact physique qu’il pourra mettre dans les duels dépend de cela.”

Moins se disperser sur le terrain

La carte d’activité de Dolberg en dit long sur son envie d’être partout à la fois. Ce qui l’éloigne naturellement du terrain. Deux explications possibles : il cherche encore la meilleure manière de se positionner dans le schéma de jeu de Brian Riemer ou alors il n’est pas assez servi à son goût. La vérité se situe entre les deux. Elle explique également son très faible total de ballons touchés dans le rectangle adverse : moins de deux par tranche de 90 minutes.

Dolberg travaille dans différentes zones sur le terrain. ©Wyscout

“Dolberg attend un peu trop le ballon, analyse Jbari. Il se promène un peu partout, essaie de se faire oublier de ses adversaires mais ses équipiers ne le trouvent pas car il ne demande pas assez le ballon.”

Slimani était plus vertical. Sa heatmap se résume à un point dans le rectangle et un autre dans le rond central. Être dans le rectangle ou décrocher pour soulager le bloc étaient les deux missions de l’ancien attaquant. Sans surprise pour ses adversaires mais également pour ses équipiers qui savaient toujours où il se trouvait.

Slimani était dans le rectangle ou en décrochage. ©Wyscout

“Dolberg n’a pas le même jeu dos au but, mais il pourrait apporter beaucoup à son équipe en décrochant. Je me demande même s’il ne s’aiderait pas lui-même de cette manière car avec un bon relais, il pourrait profiter de ses qualités en partant ballon aux pieds dans la profondeur. ”

En attendre plus de ses équipiers

Dolberg est encore trop esseulé devant. Anders Dreyer avait une bonne connexion avec Slimani et la cherche encore avec son compatriote. Idem pour Amuzu et le triangle offensif qui ne parviennent pas à trouver les bonnes lignes de passe. “Il n’a pas reçu un seul bon centre”, explique Jbari. Le Danois touche en moyenne plus de deux fois moins de ballons dans la surface que Slimani (1,88 contre 4,67). Il est trop peu présent dans la boîte car, quand il y reste, il n’est pas bien servi.

“Avec des ailiers qui rentrent dans le jeu, il doit apprendre à bouger différemment, affirme Jbari. Anderlecht doit également être plus dominant dans le jeu pour utiliser toutes les qualités de Dolberg. De ce que j’ai pu voir de lui, il utilisera mieux ses forces en pouvant combiner avec des joueurs près de lui dans une équipe qui joue haut.”

Dolberg doit s’affirmer

Et si Anderlecht ne parvient pas à le mettre dans les meilleures conditions ? “Il devra se créer des opportunités lui-même”, affirme Jbari. Contrairement à Slimani, Dolberg peut faire la différence d’une course ou d’un dribble (4,4 par match). “Il n’arrive pas avec le statut de jeune joueur. Il a la pancarte de l’attaquant à 20 millions et doit oser s’affirmer en tant que tel. Il n’a pas la hargne et le gros caractère de Slimani. Tu l’as ou tu ne l’as pas. Cela ne doit pas empêcher Dolberg d’être un patron sur le terrain. À sa manière.”

Slimani a vite marqué beaucoup de buts. ©JDM

Marquer des buts

Les statistiques mettront tout le monde d’accord. La manière la plus simple d’obtenir le respect de ses équipiers est de marquer. Slimani en est la meilleure preuve. Il a rapidement montré qu’il était l’homme de la situation et a inscrit plusieurs buts importants. Le penalty converti par Dolberg lui fera du bien.

“Et il a prouvé qu’il avait un bon pied droit, dit Jbari. Le penalty était très bien tiré. Je suis impatient de le voir à la réception de bonnes passes dans le rectangle. Je pense qu’il ne lui faudra pas grand-chose pour marquer. Même si la fenêtre de tir n’est pas énorme.”