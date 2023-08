La montée au jeu du Néerlandais d’Anderlecht a été correcte, l’Argentin a déçu : Lonwijk prometteur, Vazquez à revoir

Ni Lonwijk, ni Vazquez ne sont attendus au coup d’envoi à Saint-Trond. Même si Lonwijk a marqué des points auprès de Riemer avec sa montée au jeu contre l’Antwerp. Le fait qu’il soit monté en premier malgré son retard physique, signifie que l’entraîneur d’Anderlecht compte vraiment sur lui.

En tout cas, son profil correspond à ce que Riemer recherche. Il est grand (1,89 m) et est un bel athlète qui – quand il sera prêt – pourra faire des allers et retours d’un rectangle à l’autre tout en mettant la pression sur l’adversaire. Et techniquement, il est au-dessus de la moyenne pour un joueur de sa taille.

Lonwijk n'a pas pu conclure son action de joueur de futsal.

À deux reprises, dimanche, on en a eu la preuve. Sur sa première infiltration, il a laissé le gardien Butez sur place avec un geste de joueur de futsal (ballon sous la semelle), mais la suite était brouillonne. Et un peu plus tard, il a relancé une attaque avec une talonnade élégante.

guillement Offensivement, je peux montrer plus que contre l'Antwerp."

Pour le reste, il a surtout couru après le ballon, sans trop le toucher. Physiquement, il avait du mal à enchaîner les efforts. Et sur les premiers mètres, il n’est pas très explosif. Mais il peut certainement apporter quelque chose à cet Anderlecht.

”Je n’étais pas encore prêt pour les 90 minutes, mais je me sens de mieux en mieux”, disait Lonwijk après le match. “Surtout offensivement, je peux montrer plus que contre l’Antwerp. Ici, on a été poussés en arrière. Mais quand on aura le ballon, je pourrai servir les ailiers, donner des petites passes judicieuses dans l’axe et surgir dans le rectangle adverse. Mes meilleures positions sont le '8' et le '10'. Je suis content d’être dans le plus grand club de Belgique, où je peux me concentrer à fond sur le football. Si je ne me sentais plus en sécurité à Kiev ? Disons que je suis parti à cause de certaines circonstances.”

Vazquez était quelque peu maladroit dans ses actions. ©JIMMY BOLCINA

L’autre nouveau, Lucas Vazquez, un transfert à 5 millions, n’a donc reçu qu’une bonne dizaine de minutes pour se montrer une première fois à son nouveau public. Tout (ex-) footballeur, que ce soit en séries provinciales ou nationales, sait combien c’est difficile de monter au jeu en fin de match, surtout quand son équipe est dominée. Ce ne serait donc pas correct de condamner Vazquez sur base de cette première sortie.

Coosemans a dû traduire à Vazquez les consignes de Riemer.

Mais on a quand même fait quelques constats qui posent question. Vazquez ne parle pas un mot d’anglais. Avant de monter au jeu, le gardien de réserve Colin Coosemans a dû traduire en espagnol les directives de Riemer. Les quelques touches de balle de l’Argentin, quant à elles, n’étaient pas très convaincantes. Sur base de ses contrôles, de ses remises et de ses courses balle au pied, sa technique semble très moyenne. Par contre, sa taille (1,90 m) lui a permis de dégager deux ballons de la tête sur des corners de l’Antwerp. On serait tenté de croire qu’il serait plus utile quand Anderlecht a le match en main et balance des ballons devant le but. En tout cas, en ce moment, il n’y a pas photo entre lui et Kasper Dolberg.