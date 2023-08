Rencontre avec Thorsten Fink, joueur du grand Bayern Munich et T1 à Saint-Trond : “Voir Beckham avec la Coupe était une leçon de vie”

Fink en duel avec Raul du Real Madrid lors d'un Real - Bayern en 2000. ©BELGA

Six sur six avec du beau foot : “J’ai toujours eu 60 % de possession”

Un 6 sur 6 en début de compétition, ce n’était plus arrivé depuis 2015 au Stayen. “Restons humbles et ne créons pas des attentes irréalistes. On ne va pas jouer pour le titre, ni pour les trois premières places. La réalité financière veut que les plus riches termineront devant. Seulement deux clubs (Courtrai et Charleroi) ont dépensé moins que nous. Mais on peut devenir une révélation. En jouant du football attrayant avec de jeunes joueurs. Dans mes clubs précédents (NdlR : il en a eu dix), j’ai eu 60 % de possession du ballon. Je veux la balle. Mais pas en étant naïf. À Courtrai, à 0-1, on a joué la contre-attaque en seconde mi-temps. Je suis plus fan du style de Guardiola que d’un Mourinho ou de mon ex-coach Trapattoni, pourtant de très grands entraîneurs. Mais même Guardiola s’adapte parfois…”

Avec des jeunes Belges : “Son Heung-Min bossait en cachette avec son papa”

Autre compliment pour Fink : il met quatre très jeunes talents belges dans son équipe : Van Helden (21 ans), Steuckers (21), Delorge (19) et Smets (19). “J’aime travailler avec des jeunes, mais peu importe leur nationalité ou culture. Je sais que c’est sexy de faire jouer des jeunes de la région. Mais s’ils jouent, c’est parce qu’ils le méritent. Peut-être que je ferai parfois débuter cinq Japonais quand il faudra plus d’expérience. J’ai toujours aimé lancer de bons jeunes. À l’Austria Vienne, on a joué l’Europa League avec l’équipe la plus jeune d’Europe, avec l’Ajax.”

Il a notamment vu percer Son Heung-Min de Tottenham, Xhaka d’Arsenal et Shaqiri. “Le Coréen Son avait 20 ans à Hambourg. Après les entraînements, il continuait à frapper au but du pied droit et du gauche. Et – ce que j’ai appris plus tard – son papa lui donnait encore des entraînements supplémentaires en cachette. De Xhaka, je me souviens d’un 3-3 à Manchester United avec Bâle en Ligue des champions. J’étais heureux mais lui, il râlait, parce qu’on menait 2-3 jusqu’à la 90e. À 18 ans, il m’a appris quelque chose. Ce qu’ils ont en commun avec mes jeunes à Saint-Trond, c’est l’audace et la confiance.”

Contre Anderlecht : “Je sais comment ils vont jouer”

Un 9 sur 9 pour lancer le championnat, ça daterait de 1988 pour Saint-Trond. Pour cela, il faudra que Fink batte Anderlecht. “En un match, tout est possible. On sait que sur papier, ils ont une meilleure équipe que nous, mais avec notre esprit d’équipe et notre positivisme, on peut leur poser de gros problèmes. En tout cas, je sais avec quel système de jeu ils vont jouer. Saint-Trond est l’adversaire favori d’Anderlecht ? Je me fiche du passé ! On m’avait dit la même chose de Courtrai. Je n’ai jamais affronté Anderlecht. En 2003, j’étais encore au Bayern quand Anderlecht a joué deux fois contre nous en Ligue des champions (1-1 au RSCA, 1-0 à Munich). Mais j’avais 36 ans, j’étais trop vieux pour l’équipe A du Bayern. J’ai encore joué deux ans avec leurs amateurs. Anderlecht a été éliminé par un penalty contesté sur Pizarro ? C’est le petit avantage que les grandes équipes ont… ”

Neuf trophées au Bayern : “Apprécié en tant que fils de mineur”

Fink (le 2e de droite) entre Kahn, Dreher, Jeremies, Salihamidzic et Zickler après le titre en 2003, son dernier comme joueur du Bayern. ©BELGA

Une Ligue des champions, une Coupe du monde des clubs, quatre titres en Bundesliga et trois Coupes d’Allemagne : voilà le palmarès de Fink en six ans au Bayern Munich. Il y a joué 236 matchs, dont… 51 en Ligue des champions. “J’étais un travailleur dans l’entrejeu. Mon papa était mineur, je savais ce que c’était de bosser. Le président Uli Hoeness n’a jamais voulu que je parte parce que j’étais l’identification de la mentalité qu’il voulait au Bayern. Mes atouts ? Je n’étais jamais blessé et je n’arrêtais pas de courir. Mon concurrent Jens Jeremies, lui, était souvent blessé. Tarnat, lui, est parti à Dortmund. Quand je ne jouais pas, je ne vais pas dire que je donnais des coups de pied à mes concurrents à l’entraînement, mais je mettais quand même le pied. Mes plus beaux moments ? Peut-être la victoire en 2001 contre les Boca Juniors en finale de la Coupe du monde des clubs, où j’ai joué 120 minutes (victoire 1-0). Mon adversaire direct était le jeune Riquelme. Et le 2-4 au Real Madrid en 2000, quand j’ai marqué un superbe but du gauche, alors que ce n’était pas mon bon pied. Le Real était invaincu à domicile, à cette époque.”

Beckham comme fil rouge : “Il m’a refusé son maillot”

La finale de Ligue des champions que le Bayern a remportée face à Valence en 2001 (0-0 et 5-4 après les tirs au but), Fink ne l’a pas jouée. Par contre, il est monté au jeu à la 80e lors de la finale historique au Camp Nou contre Manchester United, qui a inscrit le 1-1 à la 91e et le 2-1 à la 93e. Fink a mal dégagé le ballon dans les pieds de Giggs avant le 1-1. "Mon dégagement était trop court, oui. Le fait de voir Beckham avec la Coupe dans un stade qui vibrait a été une leçon de vie. On s’est juré qu’on la gagnerait, cette Coupe. Et on l’a fait.”

Après un autre match contre United, il voulait le maillot de Beckham. “Je suis rentré dans le vestiaire de United et il m’a répondu : ‘Non, je ne veux l’échanger qu’avec Lothar Matthäus'. Cela ne m’a pas fait plaisir. En 2019, on a rejoué la finale de 1999 avec les légendes (5-0 pour United, devant 58 000 personnes à Old Trafford). Je n’avais pas oublié l’affaire du maillot et j’ai voulu donner un coup à Beckham.” (rires)

Les stars dans son GSM : “Maradona m’a donné son maillot”

Les vedettes de l’ancien Bayern n’ont pas de groupe WhatsApp. “Mais j’ai tous les numéros de téléphone dans ce GSM, allant de Kahn à Effenberg en passant par Salihamidzic. Au mois de décembre 2022, je suis parti pendant dix jours à Majorque avec Kahn, pour faire du golf. Il a la même rage de vaincre que quand il était footballeur.”

Fink a participé au match d’adieu de Matthäus en mai 2000. Diego Maradona avait interrompu sa séance de désintoxication dans un centre pour drogués à Cuba pour être présent à Munich. “Il jouait dans l’équipe du Bayern. Je me souviens qu’il était arrivé juste à temps. Il était si gros, qu’il ne savait presque plus respirer. Chaque balle que j’avais, je la lui donnais. Après le match, il m’a donné son maillot. Je l’ai offert à un pauvre gars qui était fan de lui. Si je le regrette ? Au moins, j’ai rendu quelqu’un heureux. ”

Quatre trophées comme coach : “J’ai pris des francs suisses pour des euros”

Jeune coach, Fink a réalisé de belles campagnes en Ligue des champions avec Bâle. ©BELGA

Fink a coaché dix clubs avant de venir à Saint-Trond. Il a remporté quatre trophées : deux titres avec Bâle et un titre et une Coupe avec le Vissel Kobe au Japon. “J’ai débuté par des promotions du Red Bull Salzbourg et d’Inglostad en D2. Puis j’ai signé à Bâle alors que j’étais en route vers Kaiserslautern. J’étais tellement charmé par le projet sportif que je n’ai pas bien lu le contrat. Mon salaire était imprimé en francs suisses et je pensais qu’il s’agissait d’euros. (rires) Malgré dix points de retard, on a remporté le titre. On a joué deux fois la Ligue des champions et on a notamment battu l’AS Rome 1-3. Je pensais que j’étais le meilleur coach au monde. Mais j’ai connu le revers de la médaille, avec quelques C4, notamment à Hambourg. Je suis resté 18 mois sans club. Le président de La Gantoise m’avait appelé, mais cela ne s’est pas fait. Je me suis relancé à l’APOEL Nicosie, qui jouait toujours la Ligue des champions. On m’a viré à deux matchs de la fin, alors que j’étais premier. Là, on m’a volé un titre. ”

Avec Iniesta à Kobe : “Même lent, il slalomait encore”

Si Fink a été choisi par Saint-Trond, qui appartient à des Japonais, c’est parce qu’il a laissé une bonne impression à Vissel Kobe, où il était entraîneur d’Iniesta, Vermaelen, Villa et Podolski. “Je connais la culture japonaise et les patrons japonais de Saint-Trond me connaissent. Le directeur technique Andre Pinto savait même que mon chien s’appelait Anton.” (rires)

À Kobe, il a donc été le coach d’Iniesta. “C’est un gars très calme, mais il faut le respecter et ne pas chercher la confrontation avec lui. Malgré ses 36 ans, il slalomait encore. Pourtant, il était lent et ne courait pas beaucoup. Avec ses stats physiques, il n’aurait jamais été repris par le Red Bull Leipzig. Maradona, Messi, lui : ils dribblent tout en sachant trois fois plus vite que les autres où il faut jouer le ballon. J’avais aussi Vermaelen à Kobe. Un vrai pro qui était souvent blessé, mais pas pour les matchs importants. Grâce à lui, j’ai su gagner mes finales.”

Après des courtes aventures à Riga SC et Al-Nasr SC à Dubai, Fink a à nouveau opté pour un projet belgo-japonais. “J’aurais pu gagner quatre fois plus ailleurs, mais j’ai refusé. C’est à Saint-Trond que je serais heureux.”