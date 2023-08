Saint-Trond est devenu l’adversaire préféré d’Anderlecht : les Canaris semblent domptés

Demandez aux anciens d’Anderlecht quels déplacements ils craignaient le plus, et celui à Saint-Trond en fera certainement partie. Malgré la crise que traverse Anderlecht actuellement, la bête noire qu’était le Canari trudonnaire, semble toutefois domptée. Anderlecht reste sur deux victoires et un nul au Stayen, sa dernière défaite date de 2018, il y a cinq ans.