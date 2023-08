Augustinsson en prêt à Anderlecht : l’ancienne cible de Liverpool qui ne boit pas d’alcool

Brian Riemer connaît Augustinsson du FC Copenhague, où il a remporté deux titres. Il était considéré comme le meilleur arrière gauche du championnat. Liverpool était un des clubs qui le suivait de près. Dans le derby contre Bröndby, les supporters de l’adversaire l’ont canardé avec des rats morts quand il s’apprêtait à botter un coup de coin.

En 6 mois à Aston Villa et 6 mois à Majorque, il n'a joué que 367 minutes.

En 2017, il est parti pour 4,5 millions au Werder Brême, où il n’a pu éviter la relégation en 2021. Plusieurs blessures ont freiné sa carrière, mais il a quand même été transféré pour 5,5 millions au FC Séville. Il était plus souvent sur le banc que dans le onze sous le coach Lopetegui et a donc préféré être prêté.

Augustinsson lors d'une montée au jeu avec Aston Villa contre Wolverhampton, en janvier. ©PA Wire/PA Images

Il est toutefois resté international A en Suède. En tout, il a déjà joué 51 matchs pour son pays. Il était dans les sélections pour l’Euro 2016, le Mondial 2018 (il a marqué contre le Mexique) et l’Euro 2021. Il était titulaire lors du dernier Suède – Belgique (0-1) mais en a vu de toutes les couleurs face à Lukebakio et ensuite Bakayoko.

Augustinsson a un excellent pied gauche – il est un spécialiste des phases arrêtées – et est un arrière gauche rapide et offensif.

Fan de Manchester United, il a fait du hockey sur glace en étant jeune. Il a grandi dans une famille de sportifs. Son papa a joué en D3 en Suède, sa maman a joué au volley-ball à un niveau international et son frère est joueur pro à Rosenborg, en Norvège. Ses exemples sont Bale et Alaba. Et en Suède, il est connu pour ne jamais avoir bu une goutte d’alcool.