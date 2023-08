Anderlecht: Flips sera déjà qualifié pour le match à Saint-Trond

Riemer pourra d’ailleurs déjà compter sur son nouveau numéro 10 pour le déplacement à Saint-Trond. Vu que tout est déjà signé, Anderlecht a pu envoyer les papiers à temps pour qu’il soit qualifié. Il devrait commencer sur le banc.

Un nouvel investissement conséquent

Le joueur français arrive de Reims, où il est arrivé en 2020 en provenance de Lille, contre un beau chèque estimé à plus de 4 millions d’euros. Un investissement important pour les finances d’Anderlecht mais une bonne affaire à en croire les six millions estimés par Transfermarkt et réclamés par la direction de Reims à l’entame des négociations.

Le joueur de 23 ans est une trouvaille du scouting anderlechtois. C’est d’ailleurs Dries Belaen, directeur du recrutement, qui a fait le déplacement à Reims pour convaincre le joueur de rejoindre le projet anderlechtois il y a quelques jours.

En meneur de jeu

Ses plus belles prestations à Reims, Flips les a jouées sur le flanc gauche de l’attaque Rémoise. Il arrive pourtant pour évoluer dans l’axe. Cet élément a d’ailleurs fait pencher la balance en faveur d’Anderlecht alors qu’il pouvait signer ailleurs ou prolonger à Reims.

Il n’arrive pas simplement pour concurrencer Amuzu ou Dreyer mais pour être au cœur du jeu offensif. S’il a autant de buts que d’assists à Reims (6), Flips a une petite préférence pour les passes. Surtout quand elle se transforme en opportunité pour son équipe.

Typiquement ce dont Anderlecht a besoin. Dreyer et Amuzu sont davantage des hommes de frappe tandis que Dolberg est un attaquant qui a besoin de bons ballons dans le rectangle. Flips sera chargé de les alimenter.