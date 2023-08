Anderlecht a offert un plus gros contrat (de trois ans) à Rits. Et même si l’Union lui offre 4 ans à un salaire plus que correct, il gagnerait moins à l’Union.

Par contre, l’Union est disposé à payer à Bruges une somme de transfert plus élevée que celle d’Anderlecht. Le Sporting a déjà fait deux offres, mais elles ont été refusées par Vincent Mannaert. Anderlecht estime qu’un joueur de 30 ans qui n’a plus qu’un an de contrat, ne peut pas coûter 2 millions.

Le public de Bruges a scandé le nom de Yaremchuk, mais a aussi chanté des chansons anti-Anderlecht à l'encontre de Rits (entre Odoi et Skov Olsen). ©NVE

Contre les Islandais D’Akureyri, Rits était encore sur le banc, mais il n’est pas monté au jeu. Il a participé au tour d’honneur des Brugeois après le match et a dû subir des chants anti-Anderlecht.