1. Il a commencé par le tennis

”Mes parents m’ont d’abord inscrit dans un club de tennis. J’adorais ça. J’ai attrapé le virus du football avec la victoire de l’Italie, d’où mon père est originaire, lors de la Coupe du monde 2006. Il me fallait un maillot de Buffon et m’inscrire dans un club (rires). J’ai longtemps combiné les deux sports avant de devoir choisir. L’esprit d’équipe du football a fait la différence. Je ne sais pas si j’aurais pu être pro au tennis. À mon avis, je manque un peu de taille (NdlR : 1m75) même si j’avais un chouette niveau.”

2. Ses parents ont d’abord repoussé les avances d’Anderlecht

”J’ai commencé à Charleroi. C’était à cinq minutes de chez moi. J’y ai joué six ans avant de signer à Anderlecht au début de la catégorie U13. J’aurais pu y aller avant mais ma famille trouvait important que je reste près de la maison, que je sois bien au niveau scolaire avant de partir à l’internat. Ce n’était pas facile au début. Avec du recul, ça en valait la peine. J’ai pensé à continuer mes études après les humanités mais ça ne se mettait pas bien avec le programme des U21.”

3. Il adore le milieu de terrain du Barça

”Je regarde beaucoup le football depuis que je suis petit. Je lis beaucoup et j’apprends en analysant les joueurs du milieu de terrain. Je me débrouille d’ailleurs bien dans les quiz foot. Mon équipe a gagné la dernière fois qu’on en a organisé un au club. J’ai toujours aimé Barcelone. Pour le style de jeu, l’ADN. C’est fluide, calme et beau. Le niveau de détail est juste incroyable. Je regarde aussi Manchester City qui a changé le football anglais grâce à Guardiola. C’est un championnat de plus en plus complet. Arsenal avec Arteta, c’est exceptionnel à voir aussi.”

4. Il était deuxième des tests physiques… derrière Remco Evenepoel

”J’ai joué avec lui à son retour du PSV. Il était capitaine de notre équipe. C’est un super gars. Il avait une mentalité impressionnante et un coffre (il souffle). Lors d’un test physique de course, on était les deux derniers. J’étais mort mais je tenais le coup en étant derrière lui. Quand j’ai dû stopper, il a continué sans souci. Le préparateur physique a dû l’arrêter. Les autres avaient mal à la tête à force de le regarder. Quelle machine. On est toujours en contact. Je l’ai félicité pour ses victoires et il l’a fait ici pour les derniers matchs. Je n’oserais jamais faire du vélo avec lui mais Jan Vertonghen aimerait bien (rires).”

