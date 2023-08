Kylian Sardella après la victoire d'Anderlecht : “J’avoue qu’on a souffert”

Killian Sardella ne le cachait pas. “On a souffert. Honnêtement, Saint-Trond a une bonne équipe. On peut être content d’avoir gagné.” Le football n’était pas très joli. “C’est vrai. On ne sait pas toujours faire des matchs comme contre l’Antwerp. Depuis le début du match, on a été surpris par la qualité de Saint-Trond. On a compris qu’il faudrait se battre pour gagner. On a montré qu’on est une équipe et qu’on peut tenir un résultat, même sur un terrain difficile comme celui-ci. Et quand on subit beaucoup, on a besoin d’un grand gardien. Maxime était au rendez-vous.”