Mercato d’Anderlecht : Rits tout proche du RSCA

Après quelques journées de statu quo, Anderlecht et le Club Bruges sont proches d’un accord. Jusqu’à présent, Bruges aurait préféré le vendre à l’Union, qui proposait plus. Mais Rits préfère aller à Anderlecht. L’Union se serait retirée. En principe, le Sporting ne devrait donc plus activer la piste Delaney, l’international danois de Séville. Rits coûte entre 1,5 et 2 millions et signera pour 3 ans. Il ne sera pas dans la sélection avec Bruges à Eupen.