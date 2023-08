Comment expliquer le match très moyen d’Anderlecht : mauvais terrain ou absence d’une philosophie de jeu claire ?

guillement Quelqu’un m’a un jour dit : si tu veux gagner des trophées, tu dois défendre. Si tu veux des tickets, tu dois jouer un football offensif."

Commençons par le positif : le bloc défensif. “Quelqu’un m’a un jour dit : si tu veux gagner des trophées, tu dois défendre. Si tu veux des tickets, tu dois jouer un football offensif. ” Brian Riemer résume bien la chose. Anderlecht est capable de faire le gros dos dans les pires situations. “On doit être capable de gagner dans un bon jour mais aussi dans les plus difficiles”, dit Riemer. Le coach peut aussi remercier son gardien, Maxime Dupé, pour ses quatre arrêts déterminants.

Le reste du groupe a formé un bloc solide. Saint-Trond a eu des opportunités (et aurait dû mieux faire) mais aucune occasion cinq étoiles. Les mailles du filet mauve se sont encore un peu resserrées lors des 40 dernières minutes quand Anderlecht jouait à dix. “L’exclusion de Dreyer (NdlR : tout à fait logique) nous a forcés à changer nos plans. Nous voulions aller faire le break et d’un coup, il n’a fallu penser qu’au résultat. ”

Anderlecht a bien réussi à gérer la pression et s’en est sorti avec les trois points. Les effusions de joie au coup de sifflet final marquaient tout le soulagement des Mauves. Mais comment peut-on être si satisfait après une prestation si laborieuse ?

Où va vraiment Riemer ?

Offensivement, le projet est flou. Anderlecht tente de construire de l’arrière mais ne passe jamais par des combinaisons dans le dernier tiers adverse. Les seules occasions sont venues de situations d’un contre un d’Amuzu ou Dreyer. Ils n’ont jamais trouvé un relais dans l’entrejeu ou via Dolberg. Le but de N’Diaye (53e) est d’ailleurs tombé sur phase arrêtée. Tout un symbole même si on soulignera l’inventivité à la base du centre de Dreyer.

“Nous devons nous créer plus d’opportunités, concède Riemer. L’équipe doit encore monter en puissance. Elle ne sera à son vrai niveau que dans quelques mois. Il ne faut pas s’attendre à ce que nous soyons déjà parfaits maintenant. ”

On en est bien loin. Le calme de Brian Riemer en conférence de presse tranchait largement avec son excitation au bord du terrain. Le Danois est expressif mais l’était certainement plus qu’à l’habitude. Ses joueurs ne semblaient d’ailleurs pas toujours en phase avec ce qu’il leur demandait. Notamment dans le pressing, une des clés, pourtant, de son système.

“Nous avons eu du mal à mettre en place notre pressing, avoue Riemer. Mais j’explique la différence avec notre bon pressing de la semaine passée par le changement de surface. Le terrain synthétique va beaucoup plus vite et modifie tout le timing des joueurs. ” Il a en partie raison mais cela n’explique pas l’espace laissé entre les lignes quand la pression s’enclenchait.

guillement "Il faut des standards de taille et de qualité pour les terrains."

Le terrain a été ciblé par le coach. Il l’a qualifié “d’usé et de plat” et a réclamé “des standards” de taille – il trouve le terrain de l’Union trop petit – et de qualité imposés par la fédération. Un entraîneur qui sort d’une prestation convaincante et dont l’équipe tourne bien n’aurait jamais mis en avant la qualité du terrain.

