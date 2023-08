”La manière dont les Mauves ont inscrit le but a été ingénieuse et a surpris tout le monde. Reste que le RSCA ne parvient toujours pas à être maître du jeu. Il ne peut pas prétendre à autre chose en ce moment. Anderlecht a montré les mêmes valeurs que face à l’Antwerp. Ce n’est pas un hasard. Le Sporting mérite sa victoire et elle n’est pas uniquement liée à la réussite, qu’il faut provoquer. Mais, quand le fond jeu est clairement identifiable à Saint-Trond (alors que Fink vient d’arriver), tu vois qu’Anderlecht se cherche. Les joueurs font parfois les mauvais choix, ont du mal face à l’agressivité de l’adversaire et manquent par moments d’audace. Ils ont tout de même empoché 6 sur 9 dans des conditions loin d’être évidentes. On peut voir la situation de manière positive et se dire que le meilleur est encore à venir.”

2. Si Fredberg et Riemer parlaient tactique, je trouve ça étrange

”La “blessure” de Dupé était-elle 'volontaire' ? Elle a permis à Riemer de mettre les choses en place, notamment dans l’entrejeu. Les Anderlechtois ont été trop ambitieux dans le pressing. Les déplacements des Trudonnaires les ont perturbés. À la mi-temps, on a vu Riemer et Fredberg s’entretenir et j’ai l’impression que c’était une discussion tactique. Je trouverais cette manière de fonctionner bizarre, notamment dans l’affirmation de Riemer en tant que coach. Maintenant si c’est accepté par l’un et l’autre… Mais ça ne passe pas inaperçu aux yeux des joueurs et du public. Je sais que Riemer réalise d’excellents entraînements. Il est passé par une bonne école avec de grand coach. La mise en pratique sur le terrain, par contre, est plus difficile.”

3. Riemer est sorti de son rôle

”Ses propos concernant le terrain synthétique de Saint-Trond sont surréalistes. L’entraîneur sort de son rôle, notamment pour parler d’autre chose que la mauvaise première mi-temps de son équipe. Questionné à ce propos, il répond immédiatement que le terrain est trop petit, que la surface est dépassée… Il utilise cette mauvaise excuse comme contre-feu. Sa réflexion n’est pas pertinente et n’a pas lieu d’être dans son interview. En plus, Riemer fait passer ce genre de message avec une certaine bonhomie…”

4. L’impression que Dolberg n’a pas pris la température

”Le Danois a déçu. On est en droit d’attendre mieux de sa part. Tout le monde est convaincu que Dolberg est un bon joueur, mais son comportement interroge. Quand tu vois quels ingrédients il met dans son match… J’ai l’impression qu’il n’a pas pris la température du championnat belge. Les jeunes Van Helden et Smets l’ont trop anticipé. Lui qui a disputé des Coupe du monde, la Ligue des champions… Il a manqué de mordant. Peut-être est-ce la conséquence de son caractère introverti ? Il devrait en tout cas être plus touché dans son orgueil.”

Smets et Van Helden ont trop facilement anticipé le Danois.

