Anderlecht : Kindermans part à l’Antwerp, Mariman (OHL) cité

Officiellement, Anderlecht aurait voulu garder Kindermans, même s’il a reçu son C4 du président Wouter Vandenhaute en décembre 2022. Kindermans devait servir 18 mois de préavis. Entre-temps, le Sporting espérait lui faire signer un nouveau contrat, à des conditions financières inférieures. Il aurait dû accepter une réduction de salaire de 30 %. Il se chuchote que Kindermans touchait 21 000 euros brut par mois. Avec des bonus – selon les transferts sortants de jeunes talents – son salaire était parfois triplé.

Il aurait dû réduire son salaire de 30% et il n'aurait plus tout eu à dire à Anderlecht.

Le contenu de la nouvelle proposition n’était pas intéressant non plus pour Kindermans. Il sentait qu’il n’aurait plus su prendre des décisions sans l’accord des nouveaux Danois, qui sont plus partisans d’un scouting sur base de data. Même Marc Coucke a tenté de le convaincre de rester. En vain.

Vu que son préavis ne se termine qu’en juin 2024, il prendra ses fonctions à l’Antwerp en juillet 2024. La question est de savoir s’il prestera son préavis jusqu’au bout, ou si Anderlecht va l’écarter directement.

Aussi bien Kindermans que l’Antwerp ont annoncé cette nouvelle au Sporting dans la nuit de lundi à mardi. David Steegen, ancien porte-parole du club, a rédigé un communiqué au nom de Kindermans. “C’est un honneur et un privilège d’avoir pu servir le RSC Anderlecht pendant presque deux décennies. Nous avons formé de nombreux jeunes talents dont certains ont atteint le top européen. C’est avec beaucoup de plaisir et de fierté que j’y repense. Je tiens à remercier les supporters, les collaborateurs de la formation des jeunes joueurs et les collègues pour le soutien qu’ils m’ont apporté ainsi qu’aux joueurs formés à Neerpede. Grâce à eux, “Made in Neerpede”, “Purple Talents” et “In Youth We Trust” sont devenus de véritables concepts dans le monde du football.”

En tant que 'CEO Jeunes' de l’Antwerp, Kindermans va tenter de découvrir et former des talents comme Vermeeren. À Anderlecht, son équipe a formé des talents comme Kompany, Lukaku, Tielemans, Dendoncker et Doku, vendus pour des dizaines de millions.

Anderlecht a pris acte de son départ, mais ne souhaite pas faire de commentaires. Henk Mariman serait un successeur logique de Kindermans. Il a été patron de l’école des jeunes du Germinal Beerschot (entre 2004 et 2007) avant de partir au Club Bruges (chef de la Club Academy entre 2007 et 2011, puis directeur sportif à Bruges en 2011-2012). Il est à OHL depuis 2019.