1) À 10 ans : Dans l’ombre de Lukaku au Lierse

Le Lierse ne s’en est rendu compte que plus tard, mais le club était assis sur une mine d’or il y a 20 ans. Pendant une demi-saison – début 2004 – Romelu Lukaku s’est entraîné dans la même équipe que Rits. Les deux gamins avaient alors 10 ans. Lukaku était inscrit à Wintam, un club de P2, et allait rejoindre le Lierse en juillet. Quand il n’y avait pas de séance dans son club, Roger Lukaku autorisait son fils à s’entraîner avec le Lierse. Durant quelques matchs amicaux, Rits sentait qu’il y avait enfin plus fort que lui. Et il déplorait que les ballons lui passassent au-dessus de la tête, vers le grand Lukaku, qui jouait aux côtés de cette autre perche… Zinho Gano. Les scouts d’Anderlecht avaient vite repéré Romelu. Rits était aussi déjà dans leurs carnets. Mais c’est surtout le Germinal Beerschot qui a convaincu les parents de le faire signer.

2) À 14 ans : Buteur avec Lukaku en Diablotins

Lukaku et Rits se retrouvent deux ans plus tard en équipe nationale U15, quand Lukaku est déjà à Anderlecht. Ils perdent leur premier match – 1-2 contre la Turquie – mais mettent les pendules à l’heure dans leur second match, contre la Lettonie (5-3). Tous les deux montent au jeu. Et marquent : deux fois pour Rits, une pour Lukaku. Le petit numéro 8 a 14 ans. Son profil fait de plus en plus rêver Anderlecht, qui vient de payer 3 millions pour Biglia. Mais Rits se sent bien au Germinal Beerschot et tout le monde est n’est pas convaincu à Neerpede. Au point que certains l’appellent 'le showman anversois aux cheveux longs.'

3) À 15 ans : l’Ajax devance Anderlecht mais échoue

À 16 ans, Rits marque deux fois pour le Germinal Beerschot contre Westerlo. ©BELGA/GOYVAERTS

Les prestations de Rits au Germinal Beerschot (GBA) sont de plus en plus impressionnantes. Les clubs intéressés se bousculent : on parle du Real Madrid, d’Arsenal, de Feyenoord, de l’Ajax et… d’Anderlecht. Finalement, le sprint final se joue entre l’Ajax et le Germinal Beerschot. Le vainqueur s’appelle… le Germinal Beerschot, qui organise une conférence de presse pour annoncer la bonne nouvelle. Selon les mauvaises langues, Rits aurait reçu 600 000 euros pour un contrat de deux ans. À 16 ans et 77 jours, il marque ses premiers buts en D1, contre Westerlo. Moins bien que l’ex-Anderlechtois Nii Lamptey (16 ans et 6 jours), plus jeune buteur dans l’élite, mais mieux que Lukaku (16 ans et 101 jours), qui lui envoie un message de félicitations.

4) À 18 ans : Anderlecht revient à la charge mais échoue

Rits lors d'un match amical avec l'Ajax contre Feyenoord. ©Photo News

L’aventure au Kiel tourne mal. Rits perd sa place et s’impatiente. Après deux saisons, il décide de poursuivre sa carrière ailleurs. La situation n’échappe pas au PSV, Utrecht, l’Ajax et… à Anderlecht. L’Ajax, qui l’avait invité à l’ArenA à 15 ans et qui avait réglé une rencontre avec ses jeunes Belges Vermaelen et Vertonghen, le convainc. Il marque trois fois en préparation mais ne joue pas une seule minute en équipe A. “Si on avait pu le former à partir de ses 15 ans, il aurait pu réussir”, tranche Urbain Haesaert, directeur de l’école des jeunes de l’Ajax à cette période. Autre explication à son échec : ses blessures. Il est out pendant huit mois, surtout à cause d’une fracture de fatigue dans le dos. L’Ajax veut le placer à Almere City en D2, mais Rits refuse. Cette fois, c’est sa ville de naissance, Malines, qui lui tend la main, en janvier 2013. Il signe au KV. Anderlecht n’est plus intéressé.

5) À 25 ans : Le Club Bruges l’emporte sur Anderlecht

Rits, buteur avec Malines contre l'Anderlecht de Proto et Praet. ©Photo News

Rits devient enfin une valeur sûre en D1. Patron du milieu malinois, ses prestations ne passent pas inaperçues auprès des autres grands clubs. Lors de chaque déplacement d’Anderlecht à Malines, il est décisif (un but et trois assists). Quand le KV descend en D2 – il rate un penalty crucial contre Charleroi – il est temps de partir. Tout comme il avait fait avec Elias Cobbaut, son agent Dejan Veljkovic le propose à Anderlecht et à Bruges. Cobbaut part à Anderlecht pour trois millions, Bruges râle. Rits préfère aller à Bruges pour 1,65 million, même si c’est dans le rôle de dépanneur pour Vanaken et Vormer. Vincent Mannaert profite du changement de direction à Anderlecht, vu que Luc Devroe, successeur d’Herman Van Holsbeeck, ne veut pas jouer le jeu de la surenchère.

J'ai fait le bon choix. Les supporters de Bruges sont toujours derrière leur équipe.

Dans des interviews, Rits explique son choix : “Les supporters de Bruges ressemblent le plus aux supporters de Malines. Ils sont toujours derrière leur équipe.” À Bruges, il retrouve un entraîneur – Ivan Leko – sous les ordres duquel il avait joué au Germinal Beerschot. Selon Veljkovic, Leko a touché de l’argent sur le transfert de Rits.

Rits connaîtra deux moments clé dans sa carrière au Parc Astrid. En octobre 2021, il marquera le seul but brugeois après une bourde de Van Crombrugge, qui avait voulu combiner avec Olsson dans son petit rectangle (1-1). Et en mai 2022, il se déchirera les ligaments croisés après un duel avec Zirkzee, qui avait voulu lui faire un petit pont. Depuis lors, il n’a plus jamais joué à Anderlecht.

Rits vient de se déchirer les ligaments croisés après un duel avec Zirkzee. ©BELGA

6) À 30 ans : Il dit non à l’Union et oui à Anderlecht

À la recherche d’un médian régulateur expérimenté après le match catastrophique à l’Union, le CEO Jesper Fredberg fait de Rits une priorité. Il est disposé à faire un gros effort financier, malgré les 30 ans du joueur. L’affaire semble faite après quelques jours, jusqu’au moment où l’Union s’en mêle. Bruges préfère le vendre à l’Union, qui est d’accord de payer la somme de transfert réclamée. Mais Rits ne dit pas une quatrième fois non au Sporting et signe pour 3 ans. “C’était un choix facile et le bon moment pour opter pour ce projet”, justifie-t-il dans un communiqué officiel.

Il portera le numéro 23, que Zirkzee portait quand il a (involontairement) blessé Rits en 2022.