Pourquoi Fredberg va faire au moins 10 transferts pour Anderlecht

1 Bart Verbruggen rapporte 20 millions

À la fin-mai, Bart Verbruggen n’était pas encore parti à Brighton pour 20 millions. Avec un budget pareil, on peut faire plus que sept transferts. Sans un tel montant, Fredberg aurait peut-être pu faire une folie à 5 millions (Dolberg), mais pas deux (Vazquez). L’effort fourni par les actionnaires du club lui aurait permis de dépenser plus que Peter Verbeke les saisons précédentes, mais il aurait donc dû canaliser sa frénésie d’achats.

2 Phase d’alerte à l’Union

À l'Union, Fredberg s'est dirigé vers les supporters fous de rage.

Avant la première journée de championnat, Fredberg et Riemer pensaient qu’ils avaient une équipe compétitive, qui serait bien meilleure que la saison passée. L’amical contre l’Ajax (3-0) les avait rassurés. Or, l’Union les a remis avec les pieds sur terre. Ils ont découvert plusieurs lacunes dans l’équipe qui évoluait avec trois nouveaux : Dupé, Patris et Dolberg. Surtout l’entrejeu posait problème. Fredberg est passé à la vitesse supérieure pour trouver des renforts.

3 Le ras-le-bol des fans

Autre élément avec lequel Fredberg a dû tenir compte : le ras-le-bol des supporters. Aussi bien pendant le match à l’Union (dégâts aux installations, bagarres internes) que dans la semaine après le match (sur les réseaux sociaux), les fans ont montré leur désespoir et écœurement par rapport au cours des choses à Anderlecht. Fredberg n’a pas échappé aux critiques. Pour éviter que ce ne soit la guerre chaque semaine, le patron danois a montré sa bonne volonté.

4 Des opportunités se sont présentées

Pratiquement tous les renforts sont en principe impayables pour Anderlecht. Mais Fredberg a saisi quelques opportunités. Dolberg, par exemple, était sur une voie de garage à Nice. Vazquez connaissait une panne de buts avec les Boca Juniors. Lonwijk voulait fuir la guerre en Ukraine. Rits ne recevait pas de nouveau contrat à Bruges. Augustinsson et Delaney sont indésirables à Séville et n’ont presque pas joué dans leur club de location...

5 La filière danoise a aidé

Si Delaney rejoint Augustinsson en provenance de Séville, la moitié des transferts sera arrivée via la filière danoise de Fredberg et Riemer. Dolberg et Delaney (qui a joué au FC Copenhague de Riemer) sont des Danois, Augustinsson a également lancé sa carrière au FC Copenhague et Lonwijk était le transfert sortant le plus cher de l’histoire de Viborg, le club du directeur technique Fredberg. Le CEO du Sporting a donc fait confiance aux joueurs qu’il connaissait. Anders Dreyer était le premier de la série, l’hiver passé.

6 Fredberg n’a plus qu’un an de contrat

Lors d’une interview, Fredberg avait déclaré qu’il lui faudrait quatre ou cinq mercatos avant qu’il ait une équipe qui pourrait lutter pour le titre. Mais vu que son contrat actuel se termine en juin 2024, Fredberg se dit qu’il sera évalué après trois mercatos et que l’équipe doit être performante dès cette saison-ci. D’où aussi son recours vers des locations (Lonwijk, Augustinsson et Delaney) pour obtenir des résultats à court terme, alors qu’il était partisan de transferts définitifs.