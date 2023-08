Pourquoi l’arrivée d’Augustinsson va amener du vécu à Anderlecht

En deux jours, il a triplé son contingent de transferts expérimentés. À Maxime Dupé (30 ans) qui a signé il y a quelques semaines sont venus s’ajouter Mats Rits (30) et désormais Ludwig Augustinsson (29).

Augustinsson a joué en Liga et en Premier League

La neuvième recrue de l’été possède une expérience riche forgée en club principalement au Werder Brême (115 apparitions entre 2017 et 2021) et en Liga, à Séville qui l’a prêté au Sporting après l’avoir déjà cédé provisoirement à Aston Villa la saison dernière, deux clubs où il n’a que peu joué (27 et 5 apparitions respectivement).

Mais aussi en sélection avec 51 matchs disputés en A et des participations à l’Euro 2020 et à la Coupe du Monde 2018. Le communiqué de presse du club en dit d’ailleurs long sur le rôle que devra endosser le défenseur qui sort d’une année compliquée. “Il a joué dans presque tous les grands championnats et pourra utiliser son expérience en dehors du terrain pour aider les jeunes talents comme Moussa N’Diaye dans leur développement”, dit Jesper Fredberg.

Le but est qu’il prenne rapidement place dans l’équipe mais Brian Riemer lui laissera le temps de se développer. Il n’a joué que l’équivalent de quatre matchs complets la saison passée et a besoin de rythme.

Que le prêt de Thomas Delaney est toujours souhaité prouve que Riemer aimerait encore de l’expérience supplémentaire dans son noyau. S’il signe, Anderlecht n’aura plus eu une équipe aussi âgée depuis bien longtemps.