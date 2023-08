Pour rappel : De Bruyne s’était déchiré les ischios le 10 juin pendant la finale de la Ligue des champions contre l’Inter Milan. Huit semaines – une combinaison de vacances et de rééducation – n’ont pas suffi pour guérir entièrement, vu qu’il a connu une rechute vendredi passé lors du match d’ouverture de la Premier League. Après 20 minutes de jeu à Burnley, il avait dû quitter la pelouse.

Les plus grands spécialistes d’Europe ont consulté les radiographies de la cuisse de De Bruyne et ont conclu qu’une opération était indispensable. De Bruyne ne sera plus disponible pour les matchs des Diables rouges en 2023.

