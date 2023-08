Lior Refaelov se confie sur son départ d’Anderlecht : “Je ne correspondais pas au style des Danois”

Pour la première fois depuis son départ, il a accepté de s’exprimer sur son passage au RSCA.

À lire aussi

Les raisons de son départ

”J’y étais préparé depuis février. Tout a changé à Anderlecht. Wouter Vandenhaute a changé de rôle et Peter Verbeke et Vincent Kompany sont partis. Ce sont les trois personnes qui m’ont fait venir. Je nous revois encore chez Wouter tous les trois quand ils m’ont convaincu qu’Anderlecht était le bon projet. Les nouveaux dirigeants danois sont arrivés et je ne correspondais pas à leur style de jeu. Je ne suis pas rancunier. Riemer est un homme passionné avec qui tu peux parler de football toute la journée. Mais il a sa vision du jeu et j’avais moins d’impact sur l’équipe. Je n’avais plus la liberté offensive pour créer des actions et j’avais davantage de tâches défensives. Puis, on ne trouvait pas une position qui me correspondait vraiment.”

La 11e place d’Anderlecht

”La dernière saison a été la plus compliquée de ma carrière. Cela m’a pesé. J’avais toujours joué pour des trophées… La campagne de Conference League a heureusement offert des moments plus positifs. Il y a plusieurs raisons à notre échec. Le départ de Vincent Kompany (NdlR : à l’été 2022) ? Cela a été une grande perte pour Anderlecht. Vincent m’a appris des choses dont je n’avais aucune connaissance avant. Il nous a menés à la troisième place et en finale de la Coupe. Je suis persuadé qu’il a un grand avenir comme entraîneur. Personnellement, j’ai essayé de jouer mon rôle de joueur d’expérience. J’ai parfois invité certains joueurs à manger comme Yari Verschaeren, Jan Vertonghen, Bart Verbruggen, Benito Raman, Colin Coosemans et d’autres. Histoire de tisser du lien dans le vestiaire.”

guillement "Jesper Fredberg m’a proposé de devenir adjoint de Brian Riemer."

Pourquoi ne pas être resté en Belgique ?

”Jesper Fredberg m’a proposé de devenir adjoint de Brian Riemer et d’intégrer le staff mais je n’ai pas voulu. J’ai 37 ans mais je pousse encore mon corps à la limite. Je n’ai encore rien trouvé de comparable à jouer dans des stades pleins. J’aimerais encore en profiter un an ou deux. Dès avril, j’ai été sondé par des clubs israéliens. Leurs offres étaient belles et ne laissaient aucune chance aux autres équipes. Mon fils joue encore à l’Antwerp où il commencera bientôt la saison avec les U10. Mes trois enfants (Adrian, Mila et Alessandra) sont nés en Belgique. Pour eux, Israël est une destination de vacances. Je ne peux pas les déraciner d’un coup. Ils reprendront d’ailleurs l’école à Anvers où ils resteront avec ma femme jusqu’à au moins la nouvelle année. Notre relation est assez forte pour qu’on puisse agir de la sorte. Nous verrons ensuite pour envisager un déménagement de toute la famille à Haïfa. Adrian pourra jouer au Maccabi.”

À lire aussi

Sa vision de sa carrière

”Nous verrons bien si je reviens un jour en Belgique. J’y ai créé beaucoup de belles relations. J’ai reçu des tonnes de messages quand j’ai annoncé mon départ. De Wouter Vandenhaute, mais aussi de Vincent Mannaert, Bart Verhaeghe et Sven Jaecques. J’ai laissé une empreinte dans les trois clubs pour lesquels j’ai joué – Anderlecht, l’Antwerp et le Club Bruges – et je n’ai aucun regret de ma carrière. Je suis encore le championnat belge avec beaucoup d’intérêt. J’ai regardé Anderlecht face à l’Antwerp mais aussi l’Union.”

Son nouveau club

“Notre but est de remporter un quatrième titre de suite. Aucun club n’y est parvenu depuis les années 60. Nous venons de gagner la Supercoupe et avons aussi passé trois tours qualificatifs pour la Ligue des champions. Nous devons désormais battre les Young Boys de Bern pour aller en poules de la C1. Nous les avons éliminés la saison passée avec Anderlecht. L’ambiance dans notre stade est unique. Nous avons accueilli le PSG lors de la dernière campagne de Ligue des champions. Marco Verratti a dit qu’il n’avait jamais joué dans une telle ambiance. Et si un si grand joueur dit ça…”