Mats Rits est prêt à jouer son premier match pour Anderlecht : “Mes flirts avec Anderlecht ? Cela n’avait jamais été aussi concret”

Riemer est sous le charme

Le coach d’Anderlecht s’est d’ailleurs lancé dans une longue tirade au sujet du milieu fraîchement débarqué de Bruges. “Parfois il faut attendre pour que les possibilités s’ouvrent. On pensait que ce n’était pas possible de faire venir un joueur clé de Bruges, qui a joué le titre et la Champions League. On voulait amener de l’expérience et du caractère pour aider les plus jeunes joueurs. On voulait aussi un profil qui peut fonctionner dans notre système en 8 ou 6 et être une plus-value pour nous avec ou sans ballon. Il peut contrôler le jeu plus bas mais il a aussi de qualités pour apporter le danger plus haut. Mats a plus ou moins le profil parfait pour ce qu’on voulait faire. Il peut être un lien pour rendre les autres meilleurs.”

Rits a ressenti la confiance du RSCA

Malgré la rivalité entre Bruges et Anderlecht, Rits n’a pas longtemps réfléchi à signer. L’Union était pourtant intéressée. Rits a botté en touche au moment d’aborder ce sujet. “Le sentiment était tout de suite positif à Anderlecht. Nous avons rapidement trouvé un accord avec le club. Après avoir discuté avec les dirigeants, j’ai senti qu’ils me faisaient confiance.”

Durant cinq saisons à Bruges, il a toujours dominé Anderlecht (et remporté trois titres par la même occasion) et a vu le club le plus titré du pays s’enfoncer dans la crise. “Anderlecht reste tout de même le plus grand club du pays. J’étais concentré sur mon club quand j’étais à Bruges et les moqueries avaient lieu entre supporters, pas entre joueurs. On se connaît tous et il n’a jamais été question d’hostilité ou de railleries.”

Maintenant et pas avant

Mats Rits a déjà joué en mauve lors de son passage au Beerschot et a déjà failli porter le maillot d’Anderlecht. “À 16 ans, je voulais juste rester dans mon école. Et quand j’ai signé à Bruges, Anderlecht a tenté une approche mais sans que ce soit aussi concret que Bruges. Ce n’est pas comme si je devais poser un choix.”

Rits considère d’ailleurs que “le mauve est juste une couleur. ” Il n’est pas préoccupé par ce genre de choses. Idem pour son numéro de maillot, le 23. Les supporters de Bruges y ont vu une insulte à la mémoire de François Sterchele. “Pas du tout, répond Rits. J’aurais aimé un numéro moins élevé mais il n’y avait rien qui me tentait. J’aurais bien repris le 26 comme à Bruges mais je n’allais pas le voler à mon ami Colin Coosemans.”

Pas de ressenti vis-à-vis de Bruges

Il n’est pas question de ressenti vis-à-vis de son ancien club. Rits a répété plusieurs fois qu’il avait énormément de respect pour son employeur précédent. “Je ne sais pas encore comme je serai accueilli par les supporters. Je suis heureux de mon nouveau défi mais j’ai aussi passé cinq belles années à Bruges. Mais cet été, ma situation était moins claire. J’ai donc dit à la direction que je serais à l’écoute de nouveaux projets. Anderlecht s’est présenté et Bruges a été correct dans les négociations.”