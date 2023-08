Ronald Vargas est passé de Bruges à Anderlecht comme Mats Rits: "Le Club m’a manqué de respect, le Sporting pas"

Vargas trompe Proto lors d'un Bruges - Anderlecht en 2009. Il était le héros au Club, jusqu'à son départ au Sporting. ©Photo News

Vous vous sentez en sécurité dans un coin où on vous a traité de traître, Ronald ?

”Absolument. Dans le centre-ville, je croise souvent des gens qui me disent qu’ils étaient fans de moi… avant mon départ à Anderlecht. C’est vrai qu’au moment des négociations avec Anderlecht, les fans de Bruges m’avaient traité de Judas sur Facebook. Et quand je suis venu jouer à Bruges avec Ostende, ils m’ont sifflé. C’est normal. Mais je peux vous dire que je dormais bien et je savais me regarder dans le miroir. Ils ne connaissaient pas la vérité de mon transfert de Bruges à Anderlecht.”

guillement "Quand j'ai vu que Refaelov avait le numéro 8 que j'avais demandé, je suis parti. Bruges m'a manqué de respect."

Vous pouvez nous rafraîchir la mémoire et nous livrer votre version ?

”Déjà, il faut savoir que je suis resté pendant trois saisons à Bruges alors que j’aurais pu gagner beaucoup plus d’argent ailleurs. En arrivant au Club en 2008, le Hertha Berlin voulait immédiatement me transférer. J’avais marqué et donné un assist avec le Venezuela contre le Brésil – 2-0 – ce qui reste jusqu’à ce jour la seule victoire de mon pays contre le Brésil. Puis, il y a eu le Rubin Kazan, où je pouvais gagner 1,4 million par an, un salaire qui grimperait à 2 millions après trois ans. Alors que j’avais un salaire de jeune à Bruges, je n’ose même pas dire les chiffres. L’argent n’a jamais été une motivation.”

En 2010-2011, vous marquiez les yeux fermés.

”C’était la saison où je devais exploser. Aux côtés d’Ivan Perisic, j’avais marqué 15 buts en championnat à la trêve. J’étais en lutte avec Jelle Vossen de Genk pour le titre de meilleur buteur. Une fois de plus, des clubs s’étaient manifestés : l’Ajax, Villarreal, Valence, le Shakhtar Donetsk et le Lokomotiv Moscou. Mais la direction de Bruges n’a même pas voulu recevoir les représentants de ces clubs.”

Puis, vous vous êtes déchiré les ligaments croisés du genou lors d’un match à Genk en février 2011.

”Il faut savoir que j’avais une pubalgie à cette époque. Le Club m’a forcé à jouer des matchs avec des infiltrations. Puis, avant ce match à Genk, je m’étais pris un coup sur la hanche. Bruges m’a obligé à jouer à Genk, sinon je ne pouvais pas partir en équipe nationale, alors que le Venezuela était enfin sur la bonne voie pour se qualifier pour la Coupe du monde 2014. Quand vous voyez comment je me suis blessé – sans contact, en courant –, vous comprenez que mon corps n’était pas prêt à jouer. J’ai reçu beaucoup de cartes de supporters de Bruges. Elles m’ont tellement fait plaisir que je les ai gardées, dans une boîte que j’ai encore chez moi. Mais croyez-vous que la direction m’a envoyé ne fût-ce qu’un seul message ? Rien. Ils m’ont manqué de respect.”

Quand est-ce qu’Anderlecht s’est manifesté ?

”Début juin. Je rentrais du Vénézuela, où j’avais débuté ma rééducation. En arrivant à l’aéroport de Zaventem, vous et d’autres journalistes m’y attendaient avec comme question : ‘Voulez-vous aller à Anderlecht ?’. Je tombais des nues, Anderlecht ne m’avait pas encore contacté. Mais en effet, par après, l’intérêt s’est concrétisé. Après un un petit incident à Bruges, j’ai dit oui au RSCA.”

Quel incident ?

”Pendant la préparation, je voulais le numéro 10. Mais Dirar l’avait déjà pris. J’ai demandé le numéro 8, que l’on m’a promis avant que je ne reparte dans mon pays, mais on m’a donné le 20. Je me souviens que j’étais à côté de Meunier, qui lisait le journal. Il y avait une photo de la nouvelle recrue Refaelov, qui posait avec le numéro 8. J’ai enlevé mon maillot et je suis parti. Deux jours plus tard, j’ai signé à Anderlecht. Et je ne le regrette pas. Je n’avais que trois options : rester à Bruges, aller en Turquie ou signer à Anderlecht. J’ai dit à mon agent : 'Anderlecht !'. Je ne savais pas que cela provoquerait tellement d’émoi parmi les fans.”

"La carte postale signée par les joueurs d'Anderlecht quand j'étais à Bruges m'a touché. C'est du respect, ça."

Les négociations entre Bruges et Anderlecht avaient été compliquées. Bruges demandait 5 millions, finalement le prix a baissé à 2,5 millions. Vos agents avaient organisé une conférence de presse à votre maison pour vous plaindre du manque de respect de la part de la direction de Bruges.

”On voulait que tout le pays connaisse notre version vu que les journaux de Bruges ne retranscriraient quand même que la version de Verhaeghe et de Mannaert. Le respect est un mot-clé pour moi. En 2010, j’avais eu deux mésaventures lors de matchs à Anderlecht, chaque fois avec mon futur ami Cheikhou Kouyaté. Je m’étais fait exclure après un tacle sur Cheikhou. Et neuf mois plus tard, j’avais dû quitter le terrain avec une commotion après un contact avec le coude de Cheikhou. Vous savez ce que j’ai retrouvé dans ma boîte aux lettres, quelques jours plus tard ? Une carte du Sporting, signée par tous les joueurs, pour me souhaiter une bonne convalescence. Ça, c’est du respect.”

Vargas a été accueilli comme un héros par Herman Van Holsbeeck et Roger Vanden Stock à sa présentation officielle. ©Photo News

À la conférence de presse annonçant votre venue, Roger Vanden Stock avait déclaré : “Notre vedette est arrivée. Il peut devenir mon troisième fils, après Zetterberg et Boussoufa.”

”Je m’en souviens. J’ai senti beaucoup d’amour de la part d’Anderlecht. Anderlecht m’a vraiment adopté comme son fils. Je regrette de ne pas avoir pu faire plus pour Anderlecht, à cause de mes blessures (NdlR : il n’a joué que 20 % des matchs en trois ans). Mais j’ai quand même gagné trois titres. À Bruges, je n’ai rien gagné. Ce n’est qu’à l’AEK Athènes que j’ai pu combiner les trophées avec mes buts.”

Êtes-vous encore allé à Anderlecht ou à Bruges ces dernières années ?

”J’ai été quelques fois au Cercle et une fois au Club, mais je suis allé plus souvent à Anderlecht. Je n’oublie pas ce que le Sporting a fait pour moi. Mais je le répète : je n’ai rien contre les supporters du Club, ni contre la ville ! Sinon, je ne serais pas revenu habiter ici ! Je suis d’ailleurs encore en contact avec des ex-coéquipiers comme Perisic, Akpala, Chavez et Alcaraz. Et côté anderlechtois, je parle encore avec Cheikhou, Wasyl, Mati Suarez, Biglia…”

Eux, ils jouent encore tous. Alors que vous, vous avez arrêté à 34 ans.

”Pourtant, ce n’est pas parce que mon corps était usé. Mais mentalement, j’avais du mal. Le fait de jouer dans des stades vides pendant le Covid, m’a démotivé. J’étais à Deinze, en D2, et les offres ne venaient que de l’étranger, notamment d’Arabie saoudite. Maintenant, j’aurais dit oui, quand je vois toutes les stars qui vont là (rires). Mais j’ai refusé, surtout parce que ma femme était enfin enceinte. J’ai arrêté le foot et je ne l’ai pas regretté. Notre fille a un an et neuf mois, maintenant.”

guillement "Le vélo? Je suis un grimpeur... Mais c'est le padel qui m'a sauvé la vie."

Vous êtes encore très affûté.

”Si je suis encore en vie, c’est grâce au padel (rires). Vu que j’avais été un compétiteur depuis un jeune âge, je devais trouver une alternative. Le padel m’a sauvé la vie. Je joue souvent avec Renato Neto, ancien joueur du Cercle. On a déjà gagné quelques tournois. J’ai déjà 500 points.”

Et visiblement, vous êtes un Bernal à vélo.

”Je suis un bon grimpeur, oui. En fait, mon beau-père et mon beau-frère adorent le cyclisme. Chaque année, on va dans les montagnes. La première fois, j’avais été ridicule sur le col du Stelvio en Italie. J’ai acheté un bon vélo et je me suis entraîné. Entre-temps, j’ai fait le Tourmalet, le Mont Ventoux, le col du Gavia… J’ai participé à la Marmotte, une course de 170 kilomètres dans les Alpes françaises. J’ai abandonné après trois cols. Jelle Van Damme était là aussi. Il a atteint l’arrivée. Honnêtement, je prends plus mon pied sur le terrain de padel.”

Eddy Merckx vous avait déjà parlé des championnats du monde de 1977 au Venezuela. Il paraît qu’il se souvient des jolies filles.

”(Rires) Si c’est vous qui le dites. C’est vrai que le Venezuela est connu pour ses Miss… Et oui, quand j’étais à Anderlecht, le grand Merckx m’a parlé de cette course dans mon pays, à San Cristobal. Il n’avait pas réalisé son meilleur résultat… (NdlR : Merckx avait terminé 33e).”

Vous êtes encore dans le football, actuellement ?

”Oui. Je suis agent. Je travaille pour Footfeel Sport, c’est une boîte espagnole, qui a Lautaro Martinez (Inter Milan) et Hakimi (PSG) dans son portefeuille. Je suis le représentant pour la Belgique et l’Amérique du Sud. En Espagne, Footfeel Sport gère les intérêts de 40 % de l’équipe B du Real et de l’Atlético, avec tous les jeunes espoirs.”

Vous avez suivi un postgraduat de management sportif à l’Institut Johan Cruijff de Barcelone.

”Oui, pendant un an et demi. Notamment avec Dani Alves. C’était un cours en ligne. J’ai fait cela avec comme objectif de devenir directeur sportif dans un club. C’est un rêve que j’aimerais réaliser un jour, peut-être en Belgique. Même s’il faudra que je commence en tant que scout…”