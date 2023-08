Sardella 6 Déchaîné et en pleine confiance en début de match, son rendement a baissé par après. Il a laissé trop d'espaces sur le but de Westerlo.

Debast 7 Défensivement, il n’a pas trop été mis à l’épreuve. Une bonne passe avec laquelle il a lancé Raman vers Gillekens. Il était tellement sûr de lui, qu’il a donné une passe en retrait très risquée de l’arrière de la tête.

Vertonghen 7,5 Superman Jan a soulagé son équipe en inscrivant – du pied droit – le 2-0. Avec quelques très bons changements d’aile, il avait déjà séduit le public avant le repos.

N’Diaye 6,5 À la base du 1-0 avec une bonne passe verticale vers Flips. Défensivement, il n’a pas toujours été infaillible avant le repos. Seconde mi-temps correcte.

Diawara 6,5 Cette fois, sa prestation était bonne. Calme au ballon, il a montré qu’il peut encore être un joueur valable… quand l’entrejeu a le match en main. Sa carte jaune ne l’a pas handicapé.

Rits 6,5 Son expérience a aussitôt fait du bien à sa nouvelle équipe. Très intelligemment, il n’a pas voulu forcer les choses.

Leoni 7 L’homme de l’assist parfait après 30 secondes de match. Il semble avoir conquis une place de titulaire. Physiquement impressionnant.

Flips 7 Il n’a pas raté ses débuts. Très disponible avec des appels entre les lignes, il a osé donner des passes risquées, de préférence en un temps. Il a donné le pré-assist pour le but, déstabilisant ainsi la défense de Westerlo. Baisse de régime en seconde période, avec des crampes après 70 minutes.

Raman 6 Il a reçu une ovation après avoir récupéré quelques ballons perdus avec ses accélérations habituelles. Parfois maladroit dans son dernier geste.

Dolberg 7,5 Il a une fois de plus montré qu’il est un véritable finisseur quand il reçoit de bons centres. Plus utile comme appui que la semaine passée. Déjà le chouchou du public, même si on sent qu’il peut encore montrer plus de belles choses.

Amuzu 6 Sa première action était un slalom sur 50 mètres, suivi par… une chute. Très faible finition dans les arrêts de jeu.

Riemer 6 Il a surpris l’adversaire avec son nouveau système de jeu, sans véritables ailiers offensifs. Ses changements de fin de match, par contre, ont affaibli l’équipe.