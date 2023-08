Lucas Stassin de retour au Lotto Park, avec Westerlo : “Anderlecht ne m’a pas proposé de projet ni de contrat”

Il a fallu huit minutes à Stassin pour marquer lors de sa première montée au jeu avec Westerlo, contre Eupen. ©DHA

Cela fera bizarre de rentrer dans le vestiaire visiteur, Lucas ?

”Lors du dernier match de la saison passée contre Malines, je suis allé dans le couloir visiteur pour dire bonjour à mon pote Enock Agyei, qui venait d’Anderlecht. Mais le vestiaire de l’équipe visiteuse, je n’y suis jamais allé. Cela fera bizarre de découvrir un nouvel endroit du stade et d’un club que je connais comme ma poche.”

guillement "Ayant vu Neymar au Parc Astrid, je rêvais de jouer la Ligue des champions avec Anderlecht."

Vous n’auriez pas dû rester dans le vestiaire local pendant plusieurs saisons ? Vous êtes un produit de Neerpede.

”C’était un rêve de gagner des titres et de jouer la Ligue des champions avec Anderlecht. J’y étais depuis mes 10 ans. L’équipe de Proto, Gillet, Praet et Suarez me faisait rêver. Je regardais les matchs européens à la télé ou dans le stade, même en tant que ramasseur de ballons. Notamment contre le PSG, avec Neymar. Je me disais qu’un jour, je voulais être à leur place. J’ai été très proche.”

Stassin avec le capitaine Cresswell lors de ses débuts à West Ham en Conference League. ©PCRO

Vous avez été deux fois titulaire – contre le Club Bruges et à Zulte Waregem – et vous êtes même monté au jeu à West Ham.

”Pour mes débuts, oui. Sous Felice Mazzù. Il y a pire qu’un stade avec 45 000 ou 50 000 personnes pour faire ses débuts. Mais ce n’était pas la période la plus facile pour faire ses preuves. Je n’ai pas vraiment su montrer ma valeur. J’ai disparu du onze de base, mais je ne demandais pas à être titulaire à chaque match. Ils sont très rares, les jeunes de 17 ou 18 ans qui sont titulaires indiscutables au Sporting.”

Quand Riemer et Fredberg sont arrivés, vous avez reçu 15 minutes contre Ludogorets, durant les prolongations, et 5 minutes contre Malines.

”À la mi-saison, je pensais que mon contrat serait déjà renégocié. Mais Peter Verbeke est tombé malade et il y a eu le changement à la tête du club. Puis, la saison s’est passée, et toujours rien. Je sentais aussi que le nouveau coach ne me faisait pas tellement confiance. Je me suis dit que c’était peut-être mieux de chercher du temps de jeu ailleurs. Et vu que Westerlo s’était déjà manifesté depuis janvier, je n’ai pas hésité. Anderlecht n’avait pas de projet pour moi et ne m’a pas fait d’offre. Ce n’est que quand Westerlo a fait le forcing, qu’Anderlecht m’a dit : ‘On veut te garder.’ Mais il n’y a jamais rien eu de concret. Ce n’était jamais clair.”

Vous avez quand même parlé avec Riemer ?

”Souvent. Des fois, il me disait qu’il comptait sur moi. Puis, il disait qu’il ne savait pas trop. Parfois, il me parlait des U23, parfois de l’équipe A. Je comprends qu’il comptait sur moi en présaison, vu qu’il n’y avait pas encore de nouvel attaquant. Benito et moi étions les seuls. Mais je savais bien qu’il y aurait des renforts. Entre-temps, vous voyez combien de nouveaux joueurs offensifs il y a. Alors qu’Anderlecht ne joue qu’avec un attaquant de pointe. J’ai bien fait de partir. Je n’aurais peut-être pas joué une minute.”

guillement "J'accepte la concurrence. Mais je ne sentais pas de confiance de Riemer."

Vous avez vu la conférence de presse de Riemer où il a parlé de votre départ ? Il a dit qu’il ne veut travailler qu’avec des joueurs qui veulent mourir pour le logo du club, que ses joueurs doivent accepter la concurrence…

”Oui, il parlait aussi de Junior (Noah Sadiki). Je suppose que Riemer a voulu se protéger. C’est normal. Concernant le logo, tous les gens savent à quel point on aime ce club. Mais ces derniers temps, les jeunes du club reçoivent de moins en moins de temps de jeu. Ce sont les joueurs transférés qui jouent. Et concernant la concurrence : il y en a dans tous les clubs. J’accepte la concurrence, mais je demande aussi un peu de confiance et d’honnêteté.”

Vous ne vouliez plus jouer en Futures, avec lesquels vous aviez marqué 15 buts la saison passée ? Vous étiez troisième meilleur buteur de la Challanger Pro League.

”Je préfère jouer avec l’équipe A qu’avec l’équipe B. En A, c’est un monde adulte où on joue pour la gagne. En Futures, on pense aussi à la formation. La manière compte aussi, pas seulement le résultat. Je n’aurais pas refusé de jouer en Futures, vu que le temps de jeu est important. Mais j’aurais pu faire comme Duranville la saison passée : jouer en Futures le vendredi et monter au jeu le dimanche en A.”

Les supporters n’étaient pas contents et ont fait une pétition pour que vous restiez.

”Je les comprends, ils voient tous les jeunes qui partent. À leur place, je réagirais de la même manière. Je reçois beaucoup de messages, mais que des positifs. Je les en remercie, d’ailleurs. Jamais, je ne pourrai dire du mal de ce club. Anderlecht reste pour toujours dans mon cœur. Ce n’est pas parce que ça s’est mal passé ces derniers mois, que je vais tout oublier. Je sais que je vais recevoir un bon accueil dimanche.”

Et si vous croisez Riemer, vous allez lui serrer la main ?

”Oui. Je l’ai déjà croisé depuis ma signature à Westerlo. Cinq jours après l’officialisation, je suis allé vider mon casier à Neerpede. Il m’a souhaité bonne chance, et Fredberg aussi.”

La question classique : allez-vous célébrer si vous marquez ?

”Cela dépend du contexte du match. Si on gagne 0-3, je ne vais pas commencer à courir sur tout le terrain. Je ne vais surtout pas manquer de respect aux supporters. Mais célébrer, oui. Dans le respect. Je garde le cœur mauve. Anderlecht reste ma deuxième famille.”

Vos ex-coéquipiers vous ont déjà bien chambré ?

”Oui. Zeno (Debast), Mario (Stroeykens), Theo (Leoni) disent : ‘On t’aime bien, mais on n’aura pas de pitié : si on doit te tacler, on le fera.’ Si je joue, je me retrouverai souvent contre Jan (Vertonghen), comme à l’entraînement lors des 11 contre 11. Avec son expérience, c’est compliqué de jouer contre lui.”

Et Marco Kana ? Il veut aussi venir à Westerlo mais ne peut pas.

”Pourquoi, en fait ? Vendredi passé, je suis allé voir les Futures contre le Beerschot. Marco m’a demandé comment se passent les entraînements à Westerlo. Il connaît Jonas De Roeck mieux que moi.”

Jean Kindermans vient de décider de partir à l’Antwerp.

”J’ai entendu ça. Il a toujours eu confiance en moi. C’est lui qui m’a amené à Anderlecht de Braine, quand j’avais 10 ans. Je n’étais pas le plus grand talent, mais il est toujours resté positif. C’est triste de le voir partir.”

Stassin en duel avec Sylla du Club Bruges. Dans ce match, il était titulaire sous Mazzù. ©BELGA

Pourquoi est-ce que les négociations entre Westerlo et Anderlecht ont duré si longtemps ?

”De un parce que ce n’était pas clair si Anderlecht voulait me garder ou pas. De deux parce que les premières offres n’étaient pas suffisantes. Anderlecht en a fait trois. Finalement, Westerlo a payé 1,5 million. Westerlo aurait aussi pu dire : 'On attend un an, et puis tu seras gratuit'. Mais ils m’ont voulu directement. Cela montre l’ambition qu’ils ont avec moi.”

Pourquoi Westerlo, finalement ?

”J’aurais pu aller à l’étranger, aussi. Il y avait des contacts avec les Pays-Bas, la France, l’Allemagne et l’Espagne. Mais je voulais rester en Belgique. J’ai toujours habité chez mes parents. Partir à l’étranger sans sa famille, cela peut perturber le mental d’un joueur. Puis, il y a le projet de Westerlo qui me tentait. Quand on voit les installations qu’ils construisent ici et quand on voit leur mercato, on comprend que c’est un club ambitieux. Et puis, j’ai senti que Jonas De Roeck, que j’ai eu comme coach à Anderlecht, me voulait vraiment.”

guillement "Papa m'a montré les images du 6-0 à Westerlo. Et de sa frappe sur la barre de Barthez."

Après huit minutes dans le maillot de Westerlo, vous avez déjà marqué.

”Et cela a rapporté un point, à Eupen. C’est la deuxième fois de ma jeune carrière que je suis si euphorique après avoir marqué un but. La première fois, c’était en égalisant à la 89e lors de ma montée au jeu avec les U21 d’Anderlecht en finale de la Coupe en U21 contre Genk, quand nous avions gagné après les tirs au but.”

Jusqu’à présent, vous êtes monté au jeu trois fois. Vous êtes sûr que vous aurez plus de temps de jeu à Westerlo ?

”Déjà, on joue avec deux attaquants, ce qui augmente mes chances de jouer. En ce moment, on est cinq attaquants. Je viens d’arriver et je suis encore jeune. Bien sûr que mon ambition est d’être titulaire, mais je suis patient.”

Votre papa Stéphane sera au match, dimanche ?

”Heureusement non. Il est en stage avec son équipe (les U18 d’Anderlecht). Sinon, il se serait fait châtier. La situation de mon transfert a été bizarre pour lui. Et honnêtement, on n’en a pas trop parlé.”

Il vous a dit qu’il était dans l’équipe qui s’est prise le fameux 6-0 à Westerlo en 1998 ? Il a été remplacé à la 22e pour cause de blessure.

”Oui. Je n’ai pas vu beaucoup d’images de sa carrière de joueur, ce n’est pas comme maintenant. Mais de ce 6-0, il y a une vidéo et papa me l’a montrée. J’ai aussi vu quelques séquences de ses matchs avec Mönchengladbach et avec Angers. Avec Angers, il a frappé sur la barre après une reprise de volée au Stade Vélodrome de l’OM contre ce grand gardien. Barthez, c’est ça (NdlR : 2-3 pour Angers en Coupe de France). Finalement, il a fait une belle carrière, papa.”