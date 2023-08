Une nouvelle semaine de mercato mouvementée s'annonce au RSCA : Delcroix peut rapporter 5 millions, Delaney arrive en prêt

Thomas Delaney doit être le gros transfert de la semaine. Sur une voie de garage à Séville, il viendrait à Anderlecht en location avec une option d’achat pour signer deux ans. Delaney a déjà 31 ans mais était encore international avec le Danemark au Mondial 2022 au Qatar. Confronté à l’arrivée probable du médian, qui serait le troisième Danois d’Anderlecht, Brian Riemer a réagi : “J’espère que vous avez raison.”

Hannes Decroix (24 ans) part donc à Burnley. Ce weekend, le défenseur central formé à Neerpede était en Angleterre pour passer sa visite médicale. Il rejoint son ex-coach, Vincent Kompany. Delcroix a joué 65 matchs pour Anderlecht et un match en équipe nationale A. Cette saison, il n’a joué que 7 minutes pour Anderlecht. Ces dernières années, il a surtout été freiné par des blessures. Il rapporte 3 millions plus deux millions de bonus et Anderlecht a négocié un pourcentage à la revente. Son départ signifie qu’Anderlecht va devoir se renforcer à son poste. Sardella est la seule alternative pour Vertonghen et Debast.

Quatre autres joueurs peuvent/doivent encore partir. Il s’agit de Benito Raman, d'Amadou Diawara (malgré leur titularisation contre Westerlo), de Kristian Arnstad et… de Marco Kana. Monté au jeu ce dimanche, Kana va sans doute quand même rejoindre Westerlo. Anderlecht veut uniquement le lâcher s’il s’agit d’une location sans option d’achat. Malines était intéressé, mais il partira sans doute au Kuipje.