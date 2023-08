Anderlecht bat Patro Eisden (1-0), Nilis voit Angulo marquer

Anderlecht a gagné un match à huis clos contre Patro Eisden, équipe de Challenger Pro League. Le Sporting a utilisé les Futures (comme Lissens et Lapage, qui a inscrit un formidable but à Deinze vendredi) et des joueurs qui n’ont (presque) pas joué en A ce weekend, comme Dreyer, Stroeykens et Arnstad. L’Équatorien Nilsson Angulo, qui était très bon, a inscrit le seul but du match. Augustinsson, le concurrent pour N’Diaye, a également laissé une bonne impression. Coaché par Stijn Stijnen et Luc Nilis, le Patro a 3 sur 6 en D2.