Anderlecht : Riemer a-t-il raison de parler d’une "incroyable première mi-temps" face à Westerlo?

guillement "Cette mi-temps coche presque toutes les cases."

“Nous avons joué une incroyable première mi-temps, lance Riemer, cachant difficilement son plaisir. On voulait frapper fort d’entrée. Et avec un superbe but, c’était l’idéal. Cette mi-temps a presque coché toutes les cases de ce que j’attends d’un match.”

On lui donne raison sur le but. Flips-Leoni-Dolberg : du football vertical, au sol, rapide et avec un buteur précis pour conclure. Un condensé de ce qui a été annoncé par les Danois à leur arrivée. On l’a trop peu vu depuis le début de saison.

Et on lui donne également raison sur le fait que son équipe a joué au niveau attendu. Anderlecht avait oublié de presser à Saint-Trond. Il n’a pas laissé respirer Westerlo une seconde. Tout le bloc était posté haut. La récupération de balle se faisait dans le camp adverse. Les Mauves en ont profité pour se projeter vers le but adverse. Riemer a osé laisser ses deux défenseurs centraux en homme contre homme en possession de balle pour libérer ses latéraux et mettre un maximum de monde dans l’axe. Un pari maîtrisé.

Rits et Flips, le duo qui change tout

L’adjonction de Rits et Flips dans le 11 de base a changé la donne. Le premier, qu’on ne présente plus, a abattu un boulot incroyable et amène énormément de stabilité. Riemer l’avait qualifié de meilleure recrue possible à ce poste. Il a réitéré ses propos. Au sujet de Flips cette fois. “C’est un excellent joueur. Il est l’élément qui nous manquait depuis la blessure de Yari (Verschaeren). Il sait faire la différence à la passe et a une magnifique qualité de centre. Il voit également très vite le jeu.”

Ces deux-là ne risquent pas de sortir de l’équipe même s’ils ont terminé criblés de crampes pour Flips et “totalement cuit” pour Rits.

À lire aussi

Une dernière grosse satisfaction est la prestation de Vertonghen. Son geste sur le 2-0 va inspirer plus d’un attaquant de Pro League. Qui a dit qu’à 36 ans il avait perdu son coup de reins ? Selon les statistiques, il n’avait que 6 % de chance de le mettre. “Mais si vous veniez me voir à l’entraînement, vous sauriez que c’est plus que ça, se vante-t-il. On joue souvent à quatre contre quatre à l’entraînement et j’ai gagné les dix derniers matchs.”

guillement "Nous devions mieux exploiter les faiblesses de Westerlo."

Ces fanfaronnades teintées d’humour ne lui ont pas enlevé son sens de l’analyse. Pour le capitaine, le match d’Anderlecht n’a pas été si bon. “Nous aurions dû mieux exploiter les failles du système de Westerlo et nous montrer plus efficaces dans les derniers mètres.”

Anderlecht a du mal à ne pas se faire peur

Anderlecht a baissé en intensité après 15 minutes et encore plus après la mi-temps. “Nous sommes trop passifs alors que nous devons continuer de jouer de l’avant et de mettre la pression”, résume bien Riemer.

Puis, il y a cet éternel gâchis devant le but. Anderlecht devait mener 2-0 à la pause et se contenter de gérer la marque. À la place, ils ont vu Westerlo réduire la marque et ont reculé. “Nous devons être capables de fermer le match et ne pas concéder de situations stressantes, affirme le coach. Cela passe par l’efficacité mais aussi notre capacité à jouer notre football sur une plus longue période.”

Sur le terrain, le début de saison des Mauves n’est pas parfait. Dans les chiffres, ils restent sur un 9 sur 9, le premier depuis mars, et sont installés dans le top 5.