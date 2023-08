”Pour sa première titularisation de la saison, Raman a eu un rôle important. Il a été positionné à gauche comme faux ailier par Riemer mais en réalité, il ne l’était pas, pas plus qu’il ne se trouvait plein axe. Ses permutations permanentes ont monopolisé l’attention de Neustädter et de Reynolds. C’était tout profit pour Dolberg et ça permettait à Anderlecht d’avoir un homme en plus dans cette partie du terrain. C’est pour cette raison que le jeu penchait à gauche.”

2. Flips ne peut s’épanouir que dans un milieu avec des joueurs de combinaisons

”Flips me fait penser à Cafaro. Ce dernier n’a pas été une réussite au Standard mais il avait du talent. Flips possède un toucher de balle similaire. On voit qu’il a été formé en France que ce soit dans son jeu avec ou sans ballon. C’est un beau joueur avec du potentiel technique. Ça ouvre des perspectives parce qu’il apporte du liant à Dolberg et Raman. Par contre, il ne peut s’épanouir, au milieu de terrain qu’avec des joueurs de combinaisons car c’est son registre. S’il évolue dans un milieu qui ne joue pas, il ne pourra éclore.”

guillement Si Flips évolue dans un milieu qui ne joue pas, il ne pourra éclore"

3. Anderlecht a l’effectif pour aller au minimum en Champions playoffs

”Le pressing des joueurs de Riemer a été bon. J’ai senti une vraie communion avec le public. Cela faisait longtemps que ça n’était plus arrivé. Grâce à sa bonne entame, les Mauves ont dicté le ton du match. Le seul bémol, c’est ce but encaissé. De Roeck a bien répondu avec ses changements où il a mis des profils qui percutent sur le flanc. Ça a déséquilibré Anderlecht sans les faire plier. Avec cet effectif auquel il faut rajouter maintenant Delaney, Anderlecht doit aller au minimum en Champions playoffs.

4. Je ne vois pas de plan de jeu au Standard

”Je suis inquiet quand je vois qu’Hoefkens positive même s’il est dans son rôle. Je ne parviens pas à voir le plan de jeu qu’il veut installer. On aurait dit que les Rouches voulaient reproduire leur match au Cercle la saison passée mais ils n’ont plus les profils pour répondre au pressing des Groen en Zwart. Hoefkens ne doit plus perdre de temps au risque d’être menacé. Contrairement à certains qui estiment que cette équipe est médiocre, je trouve qu’il y a intrinsèquement des bons joueurs mais un manque d’équilibre.”

5. Les dirigeants de 777 doivent sortir du bois

”Ce n’est pas toujours à Pierre Locht d’incarner le rôle de bouclier. Les dirigeants de 777 doivent sortir du bois. Les supporters ont l’impression d’être des laissés-pour-compte. Ce projet m’apparaît nébuleux. Il ne faudrait pas que le Standard devienne un club de transit.”