“Il faisait super chaud, a expliqué le Français. Et lors des amicaux en préparation, j’étais sorti après 60 minutes.”

Aussi bien Flips que Rits ont quitté le terrain sous les applaudissements. “Je ne connaissais pas le public d’Anderlecht, a expliqué celui qui est arrivé de Reims. Il m’a agréablement surpris.”

“Cela fait plaisir d’avoir été accueilli les bras ouverts”, a avoué l’ancien Brugeois.

Les deux étaient satisfaits de leur prestation. “Pour une première, je suis très content de mon match, a analysé Flips. Cela ne fait qu’une semaine que je suis là, mais on dirait que ça fait plus longtemps. Offensivement, le coach m’a donné un rôle libre. J’aime ça. J’ai été décisif en donnant l’avant-dernière passe. J’espère que je serai bientôt décisif avec des assists et des buts, notamment sur phases arrêtées. Mes qualités ? Je suis assez fin techniquement et j’aime jouer vers l’avant, si possible en un temps, pour servir les attaquants.”

Rits a moins tapé à l’œil. “Je me donnerais un 6,5/10. Ou un 7. Il ne faut pas forcer les choses pour ses débuts. Et je ne vais pas changer mon style de jeu parce que je suis à Anderlecht.”