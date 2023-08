La chronique d’Yves Taildeman : l’Antwerp ne sera pas champion

Ce phénomène est en train de gâcher le début de championnat de l’Antwerp. Jamais, la saison passée, la défense de l’Antwerp n’aurait permis à l’équipe adverse – en l’occurrence OHL – d’égaliser si facilement sur un coup de coin en toute fin de match. Ce manque de concentration est humain. Le sprint final remporté sur le fil face à Genk et l’Union a coûté beaucoup d’énergie. Non seulement physiquement, mais aussi mentalement, l’Antwerp dû puiser dans ses réserves. Un relâchement est logique.

Même l’entraîneur Mark van Bommel, pourtant ancien joueur d’une machine à victoires comme le Bayern Munich, souffre de ce syndrome. Pendant la préparation, il a avoué dans une interview : “J’ai eu du mal à reprendre. Tout le monde était encore dans l’euphorie. On regardait des vidéos des festivités. Tout le monde ne cesse de nous parler de ce titre. On ne s’est pas bien entraîné au début. Moi non plus, je n’étais pas appliqué.”

L'AEK est favori pour les poules de la C1. Mais on espère de tout coeur avoir tort.

Le buteur Vincent Janssen était même rentré de vacances avec plusieurs kilos en trop, à la Eden Hazard au Real Madrid. Lors du deuxième match de la saison, à Anderlecht, il ressemblait plus à un joueur d’ABSSA qu’au quatrième meilleur buteur de la saison passée. “Les vacances sont les vacances”, était l’explication du Néerlandais. Entre-temps, il a remis son moteur diesel en marche (trois buts contre Courtrai, un à OHL). Mais son équipe, qui avait affiché un 27 sur 27 en début de saison passée, n’a pas encore retrouvé son esprit de tueur, malgré le 6-0 contre un très faible Courtrai.

L’Antwerp n’a plus de temps à perdre. Ce mardi, il joue un des matchs les plus importants de sa saison, contre l’AEK Athènes. L’enjeu : une qualification pour les poules de la Ligue des champions. Vu les deux gifles encaissées par Genk – cet autre finaliste de la saison passée – contre le Servette Genève et l’Olympiacos, on serait tenté d’attribuer le rôle de favori aux Grecs.

Et au risque d’être ridicule au mois de mai 2024, on va faire un autre pronostic audacieux : l’Antwerp ne sera pas champion. Le président Gheysens ne semble pas tenté à investir des dizaines de millions pour renforcer son équipe. Le jeune George Ilenikhena (6 millions) est le plus gros transfert de la saison. Et après son 12-1 en deux semaines – certes contre des adversaires prenables – le Club Bruges semble avoir plus faim de victoires.

Non, l’Antwerp n’est pas le Bayern Munich. Et le coach van Bommel n’est pas encore le joueur van Bommel. À lui et à sa bande de prouver qu’on est complètement à côté de la plaque. Espérons qu’il s’y mettra déjà mardi.