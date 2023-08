Ariel Jacobs a coaché la nouvelle recrue d’Anderlecht : “Un mot définit Delaney, 'grinta'”

“Il sortait juste d’une longue indisponibilité après une grave blessure au genou, raconte le coach de Copenhague en 2012-13. Je n’avais pas pu compter sur lui pour le premier mois de compétition, mais il commençait progressivement à retrouver son niveau et à refaire de belles choses à l’entraînement. Je lui ai donné quelques minutes de jeu (NdlR : 11) et il m’a directement convaincu. Pour moi, il était une recrue supplémentaire et de qualité.”

Ariel Jacobs quand il était coach à Copenhague. ©BELGAIMAGE

Sur le flanc gauche

Jacobs l’a lancé comme milieu gauche. “Une position qui n’est pas la sienne”, précise le coach. Prisonnier d’un système de jeu immuable, le Bruxellois n’a pas pu troquer le 4-4-2 de Copenhague contre le 4-3-3 qu’il pensait mettre en place. “On m’a parlé de philosophie lors de ma signature, mais je ne m’attendais pas à être forcé de jouer en 4-4-2, sourit-il. Malheureusement pour Thomas, mon duo axial formé de Claudemir, qui a ensuite signé à Bruges, et Kristensen marchait mieux que la saison d’avant. J’ai donc décalé Thomas à gauche.”

La tentative s’est répétée au long de la saison, mais n’en est pas moins mitigée. “Je trouvais que Thomas avait sa place dans l’équipe et c’était la solution la plus logique. Je modulais un peu la manière de jouer pour laisser le médian droit monter plus haut et Thomas venait renforcer l’axe du terrain dans une sorte de 4-3-3. À terme, je lui ai dit que je devais le mettre à sa meilleure place, car je n’exploitais pas ses vraies qualités sur le flanc.”

Gros coffre, grosse frappe

Et quelles sont ses qualités ? Jacobs n’a jamais vu en lui un meneur de jeu. Delaney est un travailleur. “Je me souviens de plusieurs matchs impressionnants. Il avait un énorme volume de course qui lui permettait d’évoluer en box-to-box.”

guillement Un pur gaucher à la technique de frappe exceptionnelle.

Le résumer à un marathonien est réducteur. Dortmund et Séville ont notamment été séduits par sa qualité ballon aux pieds. “C’est un pur gaucher avec une technique de frappe exceptionnelle. Je reste marqué par une de ses frappes en pleine lucarne depuis l’extérieur du rectangle. Son bon pied lui permet également de distribuer le jeu depuis l’arrière. Autant avec de longs ballons que des passes. Son jeu de tête est également une arme.”

Un leader parfois trop enjoué

Ariel Jacobs résume Delaney en une phrase : “C’est vraiment un bon joueur.” Le Danois est aussi un patron. “Un mot le définit : 'grinta.' Il veut tout gagner. Il avait même tendance à se laisser emporter par son propre enthousiasme. Il s’engage dans tous les duels, ose tacler. C’est assez étonnant quand on le connaît, car il est un garçon calme, très posé en dehors. Je suppose qu’il s’est calmé avec les années. Sinon, il n’aurait pas réussi à Dortmund.”

Son passage dans la Ruhr a d’ailleurs étonné son ancien coach. “Tous les Danois rêvent de Premier League. Thomas y avait facilement sa place, mais il a choisi l’Allemagne, car il y voyait un championnat qui lui correspondait mieux. Je ne suis pas surpris qu’il ait joué dans de grands championnats.”

Une plus-value pour Anderlecht

Anderlecht veut faire de lui le nouveau contrôleur de son milieu de terrain. “Une bonne affaire”, assure Jacobs à condition qu’il soit en bonne forme physique après des saisons plus compliquées.

Son ancien T1 ne l’a jamais vu comme un joueur purement défensif. Sa jeunesse lui permettait de parcourir d’énormes distances et venir aux abords du rectangle. “L’expérience et l’âge l’ont certainement fait évoluer en tant que joueur. Son leadership, sa hargne et ses qualités de relance sont des clés à cette position.”