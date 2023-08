Ses 6 buts du droit ont tous leur histoire : interdit de se moquer du moins bon pied de Sterke Jan

1 Le 18/3/2012. Le 0-2 de l’Ajax à l’ADO La Haye. En 2011-2012, Vertonghen est 4e meilleur buteur de l’Ajax, avec huit réalisations. Ses qualités de finisseur séduisent Tottenham, qui déboursera 12 millions. Son plus beau but de cette saison, il l’inscrit du pied droit. Après avoir récupéré le ballon à la ligne médiane, il file vers le but de La Haye, fait mine de tirer du pied gauche mais se rabat sur son pied droit et trompe le gardien avec une frappe brossée.

2 Le 16/8/2012. Le 4-2 de la Belgique contre les Pays-Bas. Après cinq campagnes de qualification ratées, la Belgique accueille les Pays-Bas en match amical au stade Roi Baudouin. Devant un stade comble, Vertonghen glisse le ballon dans le but du pied droit sur une passe à ras du sol de Mertens. Elio Di Rupo jubile, Louis van Gaal est cloué sur son banc.

Vertonghen vient de battre Stekelenburg du pied droit. ©Photo News

3 Le 16/12/2012. Le 1-0 de Tottenham contre Swansea. Son premier but en Premier League, il l’inscrit du pied droit, après un coup franc de Kyle Walker. La demi-volée de Jan à la 75e épate le public et les journalistes. “Une frappe parfaite de son moins bon pied. Quel gars”, écrit The Guardian.

Defoe et Dembele félicitent Vertonghen pour son but du pied droit contre Swansea. ©BELGA

4 Le 17/1/2015. Le 1-0 de Tottenham contre Sunderland. Son petit geste technique fait penser à celui contre Westerlo. Son tir est toutefois mal cadré, mais la jambe du défenseur O’Shea dévie le ballon dans le but. Certains sites lui attribuent le but, d’autres pas. Mais dans ce même match, Vertonghen mérite d’office un but… du pied droit. Or, le juge de touche constate un hors-jeu inexistant.

5 Le 9/10/2017. Le 2-3 de la Belgique en Bosnie. Auteur d’une erreur sur le 2-1 de la Bosnie (il était passé sous le ballon), Vertonghen est esseulé au second poteau pour pousser le 2-3 au fond des filets. “J’étais tellement gêné de cette erreur, que je n’osais pas fêter mon but, dit Vertonghen par après. C’est dans ce match-là qu’il avait égalé les 96 matchs du recordman Jan Ceulemans, mais il avait refusé le brassard d’Eden Hazard. “Chacun son rôle”, avait-il dit.

Fautif sur un but bosnien, Vertonghen ose à peine célébrer son but de la victoire... du pied droit. ©Photo News

6 Le 21/8/2023. Le 2-0 contre Westerlo. Comme un vrai buteur, il se défait de son adversaire, avant de fusiller Gillekens. “J’en marque souvent des pareils à l’entraînement”, sourit Vertonghen.