Pourquoi Delaney est la boule qui manquait au sapin d’Anderlecht

En professeur, Jesper Fredberg annonce fièrement que l’équipe évoluera dorénavant en 4-3-3. Un système qu’il a déjà utilisé à Viborg par le passé et qu’il considère comme le plus efficace. La première impression a été celle d’une rigidité. Le système a été immuable au long de la fin de saison avec des principes de jeu majoritairement lisibles et des mouvements assez traditionnels. Avant la surprise face à Westerlo et ce système modulable qui a vu le 4-3-3 se transformer en sapin.

Presque comme Ancelotti

Il faut rendre à Ancelotti ce qui lui appartient. L’Italien est considéré comme l’inventeur de cette variante du 4-3-3 avec des médians qui s’écartent et des ailiers qui viennent occuper l’axe. Le rôle de regista, un numéro 6 transformé en meneur de jeu, est né de cette évolution avec le système en sapin de l’AC Milan d’Ancelotti au début des années 2000.

Anderlecht s’est inspiré des vainqueurs de la Ligue des champions de 2003 mais avec ses propres armes et sans un joueur comme Pirlo devant la défense.

Un milieu de terrain renforcé

L’arrivée de milieux de qualité durant le mercato a favorisé ce changement. Brian Riemer et Jesper Fredberg n’ont jamais caché leur envie de jouer un football dominant. Une notion qui est régulièrement revenue dans leur discours.

Leur idée de la domination n’est pas résumée au chiffre de possession. Au contraire, l’idée n’est pas de traîner et de jouer à la passe à dix. Rits, Leoni et Diawara, alignés face à Westerlo, présentent des profils capables de gratter des ballons et de repartir vite. Avec un QI football suffisant pour s’adapter en perte de balle. Au lieu de fermer uniquement l’axe, ils doivent être dans une position intermédiaire pour également venir compenser l’absence de monde sur les flancs.

guillement Leoni m'a positivement surpris."

Riemer a d’ailleurs souligné l’intelligence de son entrejeu personnifié dans ses propos par Leoni. “Il a réalisé une nouvelle belle performance. Je ne m’attendais pas et je dis ça positivement, à ce qu’il preste à ce niveau. Il travaille énormément et est bien entouré avec un joueur expérimenté comme Rits et Diawara qui connaît son rôle de 6. ”

Et Delaney dans tout cela ?

Si Diawara a été bon face à Westerlo, le Sporting attend plus de qualités de son médian défensif clairement menacé par l’arrivée de Delaney qui en plus de son profil de casseur d’offensives adverses, endurant et avec un bon pied offre plus de solutions à la relance que le Guinéen qui se distingue par des capacités physiques supérieures.

S’il est à son vrai niveau et qu’il reprend du rythme, le Danois a tout de la pièce manquant à l’entrejeu. Pas étonnant qu’au moment d’évoquer son arrivée imminente, Riemer nous a répondu par un “J’espère que vous avez raison. ”

De faux ailiers qui deviennent des 10

Delaney aura comme mission de nourrir les ailiers. Un terme usurpé vu la liberté qu’ont reçue Flips et Raman dans le dos de Dolberg. Dans les faits, le Français a joué en numéro 10 et le Gantois en 9,5. Leurs mouvements dans l’intervalle en réclamant le ballon dans l’axe ou en dézonant totalement ont créé des brèches et rendent les offensives plus imprévisibles.

Les courses de Raman ont aussi créé de l’espace pour Dolberg et Flips. D’après nos informations, Dolberg a déjà dit à quelques équipiers que l’arrivée du Français lui a fait du bien. Avec Dreyer, et plus tard Verschaeren, dans ce genre de rôle, Anderlecht a des profils pour évoluer de la sorte.

Homme contre homme en défense

En possession de balle, les latéraux jouent très haut. Jusqu’à parfois se retrouver plus haut que les milieux de terrain, simultanément ou en alternance. Leur présence offre des possibilités de relais tout en étant le principal point faible de cette animation.

Les deux défenseurs centraux se retrouvent seuls et en homme contre comme face aux attaquants adverses. Résultat : si l’un des deux est dépassé, l’autre est en situation d’infériorité numérique. Idem si les médians se font prendre et que l’équipe adverse contre vite et en nombre. L’arrivée de Delaney doit aider à trouver l’équilibre entre l’envie d’être très présent dans le contre-pressing tout en maintenant un équilibre défensif.

Est-ce tenable sur le long terme ?

Face à un Westerlo qui se cherche, Anderlecht est capable de jouer de la sorte sans devoir trop craindre que son adversaire trouve la parade. Ce sera d’autant plus vrai au fil des matchs. “Nous évoluons de semaine en semaine”, aime à rappeler Brian Riemer.

Si le projet de jeu est peaufiné et que Delaney répond aux attentes, il est possible de poursuivre avec cette philosophie tactique contre des adversaires de plus gros calibre. La partition devra être apprise par cœur. À la moindre fausse note, Anderlecht risque la punition.