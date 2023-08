Montegnies de Courtrai à Anderlecht : l’homme à 13,8 km par match

Montegnies est un médian défensif qui évoluait avec les U18 de Courtrai la saison passée. Il a tellement charmé Edward Still pendant la préparation, qu’il a aussitôt reçu une place dans l’équipe de base. Montegnies a un excellent pied droit, il était l’homme des phases arrêtées en U18, il lit très bien le jeu et est un vrai passionné du foot. À 17 ans, il envisageait déjà d’entamer des cours d’entraîneur.

Les arrivées de Malinov et Sissoko ont quelque peu changé son statut au KVK, qui voulait pourtant le garder. La direction lui a fait une proposition, mais déplore que son entourage n’ait pas fait de contre-proposition. Anderlecht n’était pas le seul club intéressé. Montegnies a le profil pour jouer dans une équipe qui met un pressing permanent, comme le veulent les Danois Fredberg et Riemer. Anderlecht lui a proposé un contrat de quatre ans et un projet sportif intéressant. À terme, il peut être un élément intéressant pour l’équipe A.