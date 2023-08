Montegnies de Courtrai vers les Futures d’Anderlecht

Transfert étonnant côté anderlechtois. Lars Montegnies (17 ans) quitte Courtrai pour le Sporting, où il va débuter avec les Futures. Montegnies était la surprise de ce début de championnat, vu que ce médian central était titulaire dans les trois premiers matchs de championnat. Les arrivées de Malynov et Sissoko ont changé son statut au KVK et la direction a traîné avant de lui faire une proposition de contrat. Anderlecht n’a pas hésité et lui a proposé un contrat de quatre ans et un projet sportif intéressant. À terme, il peut être un élément intéressant pour l’équipe A.