Anderlecht : Delaney ne veut pas être comme Nmecha, Esposito ou Zirkzee

Nmecha, Zirkzee, Kouamé ou encore Tau sont quelques exemples de joueurs venus pour percer avant de préférer un autre défi après au maximum un an à Anderlecht. Le RSCA a tenté de changer la donne avec Esposito dont le contrat comportait une possibilité d’achat élevée. Un échec.

guillement Le coach Riemer n'a pas arrêté de m'appeler

”Delaney est un leader né”

Thomas Delaney est prêté par Séville pour la saison. Un nouveau passage express ? Non, l’intention est de rester à en croire le discours de Thomas Delaney et son option d’achat assorti d’un contrat de deux ans. “Quand j’ai parlé avec Brian (Riemer) et Jesper (Fredberg), ils m’ont dit qu’ils considèrent que j’ai un avenir ici. J’ai été prêté la saison passée et ce n’est pas une vie que j’apprécie. Le projet est de rester plus qu’un an.”

À ses côtés, Riemer a longuement hoché la tête en écoutant son nouveau numéro 25. Il a éclaté de rire quand on lui a fait remarquer. “On voulait vraiment amener Thomas chez nous”, lance le coach. Delaney l’a d’ailleurs qualifié de quelqu’un de convaincant qui “n’a pas arrêté de [l’]appeler.” Les deux hommes ont collaboré durant huit ans au FC Copenhague et se connaissent par cœur. “Thomas est un leader né et un bon milieu de terrain. On manquait de joueurs capables d’aider les autres.”

On n’achète pas un leader pour qu’il parte dans moins de dix mois. Delaney est au cœur du projet footballistique anderlechtois et doit également participer au projet global à moyen terme. Il a émis l’envie de “remettre ce club où il le mérite. Puis, j’ai été impressionné du discours du coach et du CEO. Autant par le plan que par ce qui pourrait en découler.”

Il a évoqué “les jeunes joueurs du club” quand on lui a demandé ce qui l’a le plus impressionné depuis son arrivée. Une marque de son envie de les amener au prochain palier. Le Danois a toujours été considéré comme un élément qui se fond parfaitement dans un groupe et qui ose le tirer vers le haut. À 31 ans, il doit s’ériger en guide aux côtés de Jan Vertonghen avec qui il possède beaucoup de points communs de par leur expérience des grands championnats et en équipe nationale. Delaney compte 72 caps avec le Danemark.

Delaney-Rits-Leoni, un entrejeu complet

L’entrejeu sera littéralement le cœur du système. Retrouver un meilleur trio que Delaney-Rits-Leoni sur le papier demande un gros effort de mémoire. Rits a le goût de l’effort, Leoni est le dépositaire de l’ADN mauve.

Et Delaney dans tout cela ? “Il contrôle, se projette, vient aux abords du rectangle. “À en croire Riemer, il sait tout faire. La nouvelle recrue se veut plus modeste mais fait comprendre qu’il n’est pas là pour faire de la figuration. L’entrejeu tournera autour de lui et son nom sera le premier sur la feuille de match. “J’aime être impliqué dans le jeu de mon équipe et je coache beaucoup sur le terrain. Je n’aime pas être cantonné à un rôle fixe. J’ai parlé avec l’entraîneur de ma position. Parfois, je jouerai comme numéro 6 pour bloquer le jeu adversaire. Parfois, je serai en 8. Je préfère un milieu fluide, sans poste fixe et qui bouge beaucoup. Cela nécessite une compréhension du positionnement de chacun. Ce genre d’option nécessite du temps et des automatismes.”

Il pourra commencer à créer du lien dès dimanche face à Charleroi. Avec comme objectif de prendre symboliquement la tête de la Pro League vu que les trois formations devant le RSCA au classement ne jouent pas ce week-end.