Pourquoi Leoni a quitté Charleroi : un transfert en réponse à celui de Remco Evenepoel au PSV

Le petit Leoni en tenue de Charleroi. Il a été joueur du Sporting zébré pendant 6 ans. ©rscc.be

Retour à la saison 2011-2012, l’année où “le nouveau Neerpede” ouvre ses portes. Le splendide complexe d’entraînement est un pôle d’attraction pour les meilleurs jeunes footballeurs du royaume, même s’ils doivent patienter jusqu’à leurs 15 ans pour pouvoir s’y entraîner. Les plus jeunes doivent d’abord faire leurs preuves au “vieux Neerpede” qui subit enfin un lifting complet depuis ce mois de juin 2023.

Autre attrait du Sporting de cette époque : la suprématie de l’équipe A, avec ses stars Mbokani, Jovanovic, Biglia, Suarez et autres. En 2012 – la dernière sous Ariël Jacobs – le Sporting domine de bout en bout le championnat et gagne assez facilement les playoffs.

Certes, il y a des départs de jeunes talents qui font mal, comme celui de Musonda Junior (15 ans) à Chelsea et d’un certain… Remco Evenepoel (12 ans) au PSV. Mais la plupart des jeunes sont charmés par le projet proposé à Neerpede. Un exemple : Franco Antonucci (13 ans) est courtisé par des clubs anglais, mais décide de ne pas (encore) partir. Et plusieurs grands talents d’autres clubs optent aussi pour les Mauves.

L’un d’eux est Samuel Bastien (15 ans), diamant brut de l’Académie du Standard, qui réalise un transfert choc en venant au RSCA. Samy Bourard (16 ans) est un talent qui est convoité par plusieurs clubs, il choisit Anderlecht. Et puis, il y a le cas Théo Leoni.

Son papa dit trois fois non au RSCA. À Charleroi, il peut combiner le tennis. Et l'école prime.

Né en 2000, le petit dribbleur gaucher de Charleroi est sur les tablettes d’Anderlecht depuis un certain temps. À trois reprises, son papa Michael dit non. Son épouse et lui ne veulent pas que le petit Théo aille déjà à l’internat à Bruxelles. L’école est prioritaire et la formation à Charleroi n’est pas si mauvaise que cela. En jouant au Sporting, il peut même combiner le football et le tennis, un autre sport qu’il adore et pour lequel il a un talent inné.

Théo n’a d’ailleurs découvert le football qu’à ses 6 ans, quand l’Italie – le pays d’origine de son papa – a remporté le Mondial 2006 en Allemagne. Ne sachant pas où inscrire son fils, son papa Michael avait vu des terrains de foot, un synthétique et une bulle à Marcinelle, et est donc allé s’informer sur place. Il tombait des nues en apprenant que le complexe au Bois du Cazier n’avait rien à voir avec le Racing Club Marcinelle (actuellement en P2), mais était le centre d’entraînement du grand Sporting de Charleroi.

Déjà très sympathique en tant que gamin, Théo est adoré par tout le monde au Sporting zébré. Et il avait un talent hors du commun. Techniquement, il sortait du lot, et ses petites jambes étaient toujours en mouvement. Ses seuls problèmes étaient sa taille et son poids plume. Dans des duels contre des gamins plus robustes que lui, il devait généralement s’incliner. Cela ne l’empêchait pas de s’amuser comme un fou sur le terrain. Même si Charleroi perdait contre des équipes plus huppées, il était heureux comme Carolo.

Didier Beugnies, directeur technique des jeunes à cette époque, se souvient du petit Théo. “Il était un très bon petit joueur, mais j’en ai vu qui étaient aussi bons que lui ou peut-être meilleurs, dit l’ancien attaquant emblématique des Zèbres. Or, ce qui faisait la différence, c’était sa mentalité. C’était un travailleur et il était à l’écoute de tout ce que les entraîneurs lui disaient. J’avais dit à la direction que c’était une petite perle qu’il fallait cocooner.”

Comme tout gamin évoluant à Charleroi, Théo suit de près les prestations de l’équipe A. Pourtant relégué en D2 la saison d’avant, le Sporting remporte le titre et remonte aussitôt en D1. Le sens du but de Harlem Gnohéré (18 buts) et Mousa Gueye (17 buts) permet aux Carolos de survoler le championnat.

guillement On ne pouvait pas rivaliser avec Anderlecht. Mes arguments: il risquait de passer sa vie dans la voiture ou de pleurer à l'internat.

L’école des jeunes de Charleroi, elle, n’est pas encore ce qu’elle est aujourd’hui. Beugnies confirme : “Dès que nous avions un bon joueur, les quatre grands clubs étaient dessus : Anderlecht, le Standard, Bruges et Genk. Quand ces clubs proposaient des frais de déplacement, une voiture du club ou carrément de l’argent, on n’avait pas les moyens pour rivaliser avec eux.”

Et donc, Beugnies devait faire valoir d’autres arguments. “J’ai dit au papa de Leoni ce que j’ai dit à d’autres parents. Ici, votre fils est à cinq minutes de la maison. Il peut rester entouré par sa famille et par ses amis, et il ne doit pas changer d’école. Soit, votre fils va passer sa vie dans la voiture, soit il risque d’être dépaysé et de pleurer à longueur de journée en résidant à l’internat. Je ne vais pas citer de noms, mais j’en ai vu qui ont gâché leur carrière ainsi. Je n’ai pas dit aux Leoni qu’Anderlecht était un mauvais choix, que du contraire. La balle était dans leur camp.”

Le petit Leoni en action contre Malines avec les U13. Il dribblait déjà avec la même élégance qu'aujourd'hui. ©rsca.be

C’est finalement Jean Kindermans qui s’en mêle. Le patron de l’école des jeunes du Sporting sait que le Standard est également sur le coup. Et l’entrejeu des joueurs nés en 2000 vient de perdre son capitaine et patron – Remco Evenepoel – et a besoin de renforts.

Il passe à la vitesse supérieure. Il fait comprendre à la famille que le train est passé trois fois et qu’il passe une quatrième fois, mais qu’il n’y aura pas de cinquième fois, vu qu’il a d’autres numéros 10 comme plan B et C. Mais il insiste : “Théo est mon plan A. C’est le genre de joueurs qu’on adore à Anderlecht. S’il réussit – le chemin est encore long – le public va l’adorer.”

Il propose même de laisser Théo à l’école à Charleroi. Ce dernier argument convainc la famille. Elle dit oui. Vu que la maman et le papa sont entrepreneurs, ils vont faire tous les jours la navette de 75 kilomètres ou 55 minutes (sans embouteillages) entre Gerpinnes et Neerpede. Et Théo ira à l’Athénée Notre-Dame de Loverval.

guillement Peut-être qu'il aurait plus vite joué en équipe A à Charleroi. On ne le saura jamais.

Afin d’être correct avec Charleroi, Michael Leoni met le club au courant du futur départ de son fils bien avant que la saison ne soit terminée. Beugnies félicite les Leoni pour le transfert. Par contre, le petit Théo ne peut pas terminer la saison à Charleroi. Le Sporting n’était pas le seul club dont la direction agissait de cette façon envers des jeunes qui décidaient de partir. Beugnies : “On ne saura jamais ce qui se serait passé si Théo était resté à Charleroi. Peut-être qu’il aurait plus vite joué en équipe A. Ou peut-être qu’il n’aurait pas été le Théo qu’il est aujourd’hui.”

À Anderlecht, Leoni se sentira aussitôt chez lui. À son premier tournoi U13 – en Allemagne, où le Bayern Munich est également présent –, il est déjà élu meilleur joueur. Physiquement, il sort du lot, malgré un déficit de taille. Jusqu’en 2014, quand Evenepoel revient du PSV. Aussi bien à Anderlecht qu’en équipe nationale, les deux machines au pied gauche forment un duo redoutable dans l’entrejeu.

Après chaque match (gagné), le stade d'Anderlecht scande le nom de Leoni. Il est devenu un Anderlechtois à 100%. ©JIMMY BOLCINA

Dix ans et quatre prolongations de contrat après avoir quitté Charleroi pour Anderlecht, son rêve devient enfin réalité. Le petit Carolo est titulaire en équipe A d’Anderlecht et de loin le joueur le plus aimé par les supporters.

À Charleroi, on est fier d’avoir participé à la formation de Leoni. “Tout simplement parce qu’il le mérite, dit Beugnies. Il n’a pourtant pas eu de cadeaux. Il y a deux ans, quand tous les jeunes recevaient leur chance à Anderlecht, sauf lui, je l’ai croisé au Centre de médecine sportive à Monceau, où je travaille. Il y était seul, en train de faire des exercices de renforcement musculaires. Hors de ses heures d’entraînement à Anderlecht. Le travail et la persévérance ont fini par payer.”

Son club d’origine, Théo ne l’oubliera jamais. Il habite d’ailleurs encore dans la région de Charleroi. Mais cela ne l’empêcherait pas de marquer son premier but en D1A, ce dimanche. Parce que ce n’est pas un secret : il n’y a pas plus mauve que Théo Leoni.

