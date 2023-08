Les compositions probables d’Anderlecht-Charleroi : avec Delaney et Trebel ? (DIRECT à 18h30)

”Je ne suis pas fan du dicton 'on ne change pas une équipe qui gagne' car je m’adapte toujours à l’adversaire.” Brian Riemer surprendra-t-il en modifiant complètement son équipe qui a joué 45 minutes convaincantes contre Westerlo ou préférera-t-il la continuité ? Delaney semble être candidat à une place de titulaire. La nouvelle recrue doit être une des clés du jeu d’Anderlecht. Son coach l’a fait comprendre lors de sa présentation de vendredi. “Il est possible qu’il commence le match. Il est prêt physiquement.” Ce qui n’est pas encore le cas de l’autre joueur prêté par Séville : Augustinsson. “Il lui faudra plus de temps.”