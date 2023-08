"On est premier, cela me fait plaisir !" : les réactions après Anderlecht-Charleroi

À lire aussi

Delaney : "Je suis très heureux d'être ici. On devait gagner ce match pour les fans et pour nous. Je pense que c'est une victoire méritée et on aurait pu mettre un but en plus à la fin. J'espère que je pourrai apporter beaucoup à cette jeune équipe talentueuse qui a connu des moments compliqués et j'espère que je pourrai les aider avec mon expérience. Riemer me connait très bien et il m'a juste demandé d'amener mon énergie mais aussi de la stabilité dans cette équipe. C'est un honneur d'être ici et je suis impatient d'en découdre durant cette saison."

Leoni : "Ce premier but, c'est magnifique pour moi mais aussi pour toute ma famille. C'est un moment que je n'oublierai jamais ! C'est vrai que c'est spécial de marquer ce goal contre Charleroi où j'ai grandi mais il ne faut jamais oublier d'où l'on vient. On savait que cela allait être un match compliqué contre une très bonne équipe de Charleroi. On a simplement essayé de donner le maximum et c'était un match très serré. L'amour du public anderlechtois ? C'est un pur plaisir. Le minimum qu'ils peuvent avoir de moi, c'est de me donner à 100% pour ce blason qui m'a tout donné."

Mazzu : "Vous avez vu le match comme moi, on a fait le jeu ce soir. Anderlecht n'est sorti que sur des longs ballons et des transitions. C'est très frustrant car le contenu est bon mais on fait deux erreurs qui nous coûtent deux buts. Après, quand on veut dribbler dans son rectangle contre des équipes comme celles-là, tu le payes cash directement ! Il nous manque encore cet aspect de faire le choix au bon moment. Ce n'est pas une question de qualité mais on doit encore mettre plus d'intensité. Il faut être plus efficace dans les deux rectangles et on fait des erreurs d'inexpérience. Il faut garder cette concentration. On était la meilleure équipe sur le terrain mais il faut savoir être tueur !"

Riemer : "C'est un sentiment incroyable. Ce n'était pas un match facile aujourd'hui mais l'esprit d'équipe était très bon. Les jeunes joueurs ont montré cela même après l'égalisation de Charleroi et c'est donc une grosse performance. On est premier donc cela me fait plaisir. C'était très équilibré dans l'ensemble mais je pense qu'on a eu les meilleures possibilités dans ce match et surtout à 1-0. Je pense que Charleroi est une très bonne équipe et cela reste une équipe difficile à jouer. Leoni a joué encore un superbe match ce soir et le voir marquer ce premier but à domicile après tant d'attente est juste incroyable."