Anderlecht est devenu le FC Leoni face à Charleroi : comment le Carolo a été détonateur face aux Zèbres

C’était d’ailleurs déjà le cas lors de son époque à Charleroi. L’histoire de son début de saison ne pouvait pas s’écrire sans qu’il se passe quelque chose de spécial face au club de sa ville qui l’a formé jusqu’à ses 12 ans. Ce premier but chez les pros marque un nouveau tournant de sa vie de footballeur.

À lire aussi

Tout lui réussit en ce début de saison. Il aurait d’ailleurs mérité d’un assist de plus si Francis Amuzu ne s’était pas pris les pieds dans le tapis. L’ailier reste impossible à lire et il l’a un peu plus prouvé. Au lieu de baisser la tête, il l’a levée pour ponctuer le centre de Killian Sardella. Ou comment réussir le plus dur après avoir manqué le plus simple.

Anderlecht continue à se faire peur

Anderlecht n’avait pas le luxe de gâcher pareille occasion. Les vraies possibilités se sont comptées sur les doigts d’une main et ont largement été gaspillées. On pense notamment au face-à-face de Raman avec Koffi qui aurait dû terminer au fond.

Seul Flips a réussi à amener un peu de créativité devant. Le Sporting avait besoin de ce brin de folie pour contourner le problème posé par Charleroi. Le plus gros danger de la deuxième mi-temps, en dehors du 2-1, est venu d’une frappe de Thomas Delaney hors du rectangle. Cela en dit long.

À lire aussi

Le gâchis est d’autant plus interdit que les Mauves continuent de jouer à se faire peur. Westerlo a fait trembler les Bruxellois mais pas leurs filets. Charleroi a, lui, trouvé le chemin du but. Un coup franc travaillé a suffi à mettre toute la défense dans le vent. Brian Riemer a encore beaucoup de travail pour amener Anderlecht où il le souhaite.

Badji a eu plus d’occasions que tous les Anderlechtois

L’intensité a toujours été une force de Charleroi. Les Zèbres ont mis le pied et ont secoué leur adversaire. Les éléments les plus dangereux ont été bien bloqués et la défense n’a jamais été mise en danger par Kasper Dolberg.

Mieux, les Carolos ont obtenu les plus belles opportunités du match. À lui seul, Youssouph Badji a obtenu plus d’occasions que toute l’équipe d’Anderlecht. Il s’est heurté, dans l’ordre, au cadre, à Vertonghen (sauveur sur la ligne) et à Dupé.

Les hommes de Mazzù ont marqué, oui, mais pas de plein jeu. Ce défaut récurrent est symptomatique d’une équipe qui a besoin de dépasser un blocage psychologique. Car footballistiquement, Charleroi ne mérite pas d’être si bas dans le classement.

L’arbitrage pose question

Adrien Trebel, hué par une partie de son ancien stade, sera-t-il la clé ? Impossible à dire à l’heure actuelle. Son expérience fera du bien pour amener un peu de leadership dans cette équipe et guider certains joueurs. Comme Hervé Koffi, par exemple, dont la double sortie crampons en avant méritait un carton rouge.

Anderlecht est en tête du classement de la Pro League

Amadou Diawara aurait pu mériter un sort identique sur un geste dangereux quelques minutes plus tard. Il faut également émettre un doute sur la validité du premier but d’Anderlecht, Benito Raman n’était pas derrière la ligne de touche avant de mettre le ballon en jeu.

Des détails qui ont leur importance même si les supporters d’Anderlecht ne parlaient déjà plus de l’arbitrage en quittant le Lotto Park. Ils ont préféré célébrer le retour symbolique de leur équipe au sommet du classement.