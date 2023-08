Théo Leoni remercie Riemer et Charleroi: ”J’ai fêté mon goal sans réfléchir, je n'ai rien contre mon ex-club”

Théo, avez-vous déjà marqué de tels buts du pied droit ?

”Quand j’étais plus jeune, je jouais en dix. Je marquais donc plus. J’en ai marqué des pareils, mais j’ai surtout souvenir de frappes enroulées du pied gauche. Ici, je n’ai pas réfléchi et j’ai mis le ballon là où je le voulais.”

Avez-vous songé à ne pas fêter votre but contre votre ex-club, Charleroi.

”Je n’ai même pas réfléchi. C’était instinctif. C’était magnifique pour ma famille et mon entourage. C’était de la pure joie et ce n’était rien contre Charleroi. C’était tellement beau de marquer ce premier but pour le club de mon cœur. Cela fait plus de dix ans que je suis ici.”

Le public de Charleroi s’est montré respectueux envers vous.

”Moi aussi, j’ai du respect pour Charleroi. Je n’oublie pas que je viens de là. C’est Charleroi qui m’a formé de mes 6 ans à mes 12 ans. Si j’en suis là, c’est grâce à la formation technique que j’ai eue chez les jeunes de Charleroi, avec des beaux matchs contre de belles équipes dans de belles infrastructures. Charleroi a contribué à ma progression. Je ne peux que remercier ces gens.”

Vous n’avez pas peur de retourner à Charleroi ?

”Non. (Rires) C’est vrai que j’habite encore là, mais je ne consulte pas trop les réseaux sociaux. Je reste bien dans mon cocon familial.”

Entre-temps, Anderlecht est premier au classement. Cela date du tout début de la saison 2018-2019.

”Le coach nous l’a dit avant le match que cela faisait très longtemps. Anderlecht doit toujours avoir l’ambition d’être premier.”