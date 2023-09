Anderlecht ne parvient pas à vendre Amuzu : 7 fois moins cher que Doku, mais toujours là

À lire aussi

Doku et Amuzu en 2020. L'un est parti pour 26 millions, l'autre est encore au RSCA. ©JDM

9 millions, c’est trop cher

À un jour de la fin du mercato dans la majorité des pays (les clubs belges peuvent se renforcer jusqu’au 6 septembre), Francis Amuzu (24 ans) est parti pour… rester. Son dossier est au point mort, parce que Jesper Fredberg ne veut pas baisser son prix qui a été fixé à 9 millions. 9 millions, soit la somme un peu folle que Nice était prêt à débourser il y a exactement un an. Ayant perdu Gomez, Zirkzee et Kouamé, l’ancien CEO Peter Verbeke et le président Wouter Vandenhaute avaient finalement refusé. En échange, Amuzu avait reçu un très joli nouveau contrat et la promesse qu’il pourrait partir l’année suivante. L’Olympiacos et Nottingham Forest se sont manifestés, mais ne veulent pas aller au-delà des 6 millions. Seule petite lueur d’espoir pour Amuzu : le marché en Grèce se ferme encore plus tard qu’en Belgique : le 11 septembre. Mais si Anderlecht le vend si tard, il ne pourra plus trouver de remplaçant.

Amuzu est finalement monté dans le kop des South Leaders. ©VKA

Faute d’appréciation, Amuzu veut partir

La façon peu euphorique dont Amuzu a fêté son (splendide) but de la victoire contre Charleroi, en disait long sur sa situation actuelle. Devenu réserviste depuis la montée en puissance de Benito Raman, il ne se sent pas apprécié à sa juste valeur. Parmi les supporters, les avis sont partagés à son sujet. Certes, Amuzu n’a jamais été sifflé, mais il sent qu’une partie du public ne croit pas en lui. Comme après son énorme raté sur la balle en retrait de Leoni, quand il a carrément frappé à côté du ballon.

Il reste toutefois un Neerpede-boy et son sourire désarmant le rend tellement sympathique, qu’il est difficile de ne pas aimer Ciske. Après le match contre Charleroi, Brian Riemer l’a serré dans les bras, manière de lui signifier qu’il ne le laissait pas tomber. Vertonghen, N’Diaye et surtout Leoni l’ont chouchouté comme leur bébé. Ils ont encouragé les South Leaders (le kop en Tribune 2) à acclamer leur poulain visiblement triste. Amuzu leur a finalement offert son maillot et – avec un sourire retrouvé – a rejoint le capo dans le kop.

207 matchs, cela lui suffit

Autre raison qui le pousse à vouloir partir : son envie de tenter une nouvelle aventure. Amuzu n’est pas un Deschacht (17 ans dans le noyau A) ou un Leoni (qui estime vouloir jouer pendant toute sa carrière à Anderlecht). Ciske est à Anderlecht depuis ses 15 ans. Il est – de loin – l’Anderlechtois actuel à avoir joué le plus de matchs (207) pour le club. Il est même 29e dans le classement de tous les temps, où Deschacht (604) figure évidemment en tête. Yari Verschaeren (154 matchs) est 59e. Le même refrain est entonné à chaque mecato depuis l’hiver de 2019 avec ce chant du départ qui ne se concrétise pas. La saison passée, tout semblait donc réglé avec Nice, qui voulait aller très loin. Amuzu s’est pris un coup sur la tête, ce qui a sans doute perturbé ses prestations. Il est aussi marié depuis cet été et va devenir papa d’ici peu. Il est prêt pour tourner la page (belge) et entamer un nouveau chapitre avec sa petite famille à l’étranger.

La saison passée, Amuzu n'a pas su marquer contre Genk non plus. ©BELGA

0 fois décisif contre Genk

Le grand problème d’Amuzu – ce n’est pas un secret – est son manque d’efficacité. Un exemple. Genk, l’adversaire de ce dimanche, est l’équipe qu’il a le plus souvent affrontée : 17 fois. En 849 minutes de jeu contre les Limbourgeois, il n’a pas donné le moindre assist ni marqué le moindre but. Son but contre Charleroi était sa première action décisive de la saison. Il n’a jamais marqué plus de cinq buts par saison (en 2021-2022). Alors qu’il n’y a pratiquement aucun défenseur en Belgique qui a sa pointe de vitesse. Si Amuzu était efficace, il ne serait déjà plus à Anderlecht. Et Fredberg ne devrait pas faire autant d’efforts pour le vendre. Dans l’état actuel des choses, on se dirige vers un bras de fer qui pourrait durer jusqu’aux dernières heures ou minutes du mercato.