Brian Riemer ne dit pas non à un départ d’Amuzu : “C’est du 50-50..."

Est-ce que Francis Amuzu va finalement quand même quitter Anderlecht dans les heures à venir ? Brian Riemer, son entraîneur d’Anderlecht, ne l’exclut pas. “C’est du 50-50 en ce moment, dit-il. Nous ne le retenons pas, mais il faut que toutes les parties trouvent un accord. Et s’il reste, je ne me plaindrai pas. Cela signifierait que j’aurais un bon joueur supplémentaire sur qui je peux compter.” Pour rappel : Anderlecht veut au moins 8 millions pour son ailier. L’Olympiacos et Nottingham en ont proposé 6.