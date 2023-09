Bundu quitte enfin Anderlecht : il va à Plymouth

Anderlecht a enfin trouvé une solution définitive pour Mustapha Bundu. Transféré en 2020 pour presque trois millions, l’attaquant du Sierra Leone n’a jamais réussi à Anderlecht. Ses trois locations (à Copenhague, AGF et Andorre) n’ont pas été des succès non plus. Ces derniers temps, il s’entraînait seul. Le Sporting est parvenu à le transférer définitivement à Plymouth, en Championship.