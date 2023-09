On a retrouvé Yaw Preko, l’attaquant ghanéen d’Anderlecht à la fin des années '90 : “Boskamp me traitait de vieille bobonne”

Preko poursuivi par Angloma lors du match à l'Inter Milan, où le Ghanéen a marqué son seul but européen. ©Photo News

Durant une heure et demie (coupures de téléphone comprises), nous nous sommes régalés en interviewant l’homme qui a marqué 32 buts en 118 matchs pour Anderlecht (3 titres et 1 Coupe), entre 1992 et 1997.

Preko avec le jeune Bonsu Baah (le numéro 84) lors d'un test à Sheffield United. ©DR

Genk's Christopher Bonsu Baah celebrates after scoring during a soccer game between Turkish Adana Demirspor and Belgian KRC Genk, Thursday 31 August 2023 in Adana, Turkey, the return leg of the play-off for the UEFA Conference League competition. BELGA PHOTO VIRGINIE LEFOUR

”Je suis allé avec Bonsu à Manchester United”

”J’aurais bien voulu placer Bonsu Baah à Anderlecht, mais je ne sais même pas qui je devrais contacter. Je n’y connais plus personne. Christopher a déclaré dans des interviews qu’il a préféré Genk à Brighton ou Everton parce que De Bruyne y a joué. Mais c’est aussi parce que moi, je lui ai conseillé la Belgique, vu mes bonnes expériences chez vous (rires). Genk a fait une bonne affaire en l’achetant pour 5,2 millions. Sa valeur va encore monter. Qui aurait cru que notre compatriote Kudus serait transféré de l’Ajax à West Ham pour 43 millions ? J’avais vite compris que Bonsu avait tout pour devenir un grand. Je suis allé avec lui en test à Sheffield United et Manchester United, puis il est allé à Dortmund et à Barcelone. Il a pris confiance là-bas.”

”J’ai une famille en Belgique”

”J’ai lu que Bonsu a souvent pleuré quand il était seul en Allemagne et en Espagne. Moi, j’avais la chance d’être accompagné par mon compatriote Isaac Asare quand on est arrivé au Sporting à 16 ans, en 1990. On vivait chez la famille Dewolf dans la rue Elskamp à Anderlecht. Je la considère encore comme ma famille belge ! Nous avons créé un groupe WhatsApp. Maintenant, Bonsu Baah est sous l’aile de Paintsil, que j’ai aussi coaché. Il a raconté qu’ils vont ensemble chez le coiffeur ? C’est comme Asare et moi. Nous allions chez le coiffeur dans le quartier Matonge, près de la Porte de Namur. Et ils mangent souvent du riz jollof ? Comme nous ! C’est le plat préféré des Ghanéens, surtout des footballeurs.”

Preko (à dtoite) avec ses compatriote Lamptey (qui a quitté Anderlecht en 1993) et Asare lors de la CAN 1992 au Sénégal. ©Photo News

”Je faisais la danse des canards”

”Mes débuts en D1, je les ai faits contre le FC Liège (3-0). J’étais monté au jeu à trois minutes de la fin (NdlR : pour remplacer Marc Degryse) et j’avais donné un assist à Boffin. Mais selon le juge de touche, le ballon était sorti, et le but avait été annulé. Mes coéquipiers m’avaient chambré en rentrant au vestiaire : ‘Le juge de touche n’aime pas les noirs !’ Ma première titularisation était à Genk (0-1). J’avais tellement couru que j’avais des crampes. Et mon premier but, je l’ai inscrit contre Ostende. Vous vous souvenez de la petite danse que je faisais après chaque but ? La danse des canards. Et par après je faisais la ‘danse Yaw' avec Babayaro. La télé flamande y a consacré un reportage. Je devais apprendre cette danse aux autres joueurs de l’équipe. Mais les Blancs n’avaient pas le rythme (rires) !”

”J’ai refusé à Boskamp de m’échauffer”

”En parlant d’Ostende, je me souviens d’un match à la Côte, en fin d’année (NdlR : le 21 décembre 1994, 0-2). J’étais tellement frigorifié sur le banc que j’ai dit non quand Boskamp m’a demandé de m’échauffer. Je ne savais pas bouger les jambes ! Jean Dockx a insisté et je suis allé jusqu’au piquet de corner en trainant les pieds, mais je n’ai plus bougé. Je priais pour que je ne doive pas monter au jeu (NdlR : il a joué 13 minutes). Boskamp est l’homme à qui je dois ma carrière. Combien de fois est-ce que je ne me suis pas dit : ‘Ferme-la !’ quand il me gueulait dessus : ‘Preek-ci !' et 'Preek-ça !’ et ‘Preek godverdomme’? Maintenant que je suis coach, je le comprends. Je n’ai pas pour rien une barbe grise (rires). Cette année, j’ai passé cinq semaines en Europe avec les gamins de mon académie. Hélas ! je n’ai pas pu passer en Belgique, mais j’ai appelé Boskamp. Il a aussitôt dit : ‘Preekie, comment vas-tu ?’”

”Le message de Mister Michel quand il a viré Neumann”

”Le coach allemand Herbert Neumann, lui, ne m’aimait pas. Après son troisième match, il m’avait écarté de la sélection. Je devais m’entraîner avec les réserves. En rentrant du resto avec ma copine belge Chantal, Michel Verschueren avait laissé un message sur notre téléphone fixe – les téléphones mobiles n’existaient pas encore. ‘Mister Yaw, sois au rendez-vous demain avec l’équipe A. Tu n’es pas un joueur pour la réserve.’ Et en effet, Neumann était viré. Et j’ai joué (NdlR : à Ferencvaros, où Anderlecht ne s’est pas qualifié pour les poules de la Ligue des champions).”

”Je marquais contre le Standard grâce à Walem”

”J’ai été l’homme du match dans deux rencontres au sommet. J’ai inscrit deux buts contre le Club Bruges (2-1) et deux au Standard en toute fin de match (le 2-3 et 2-4 à la 85e et 90e). De ce match contre Bruges, je me souviens que nous avions joué en mauve avant le repos et en blanc après. Et les matchs contre le Standard, je les adorais. En équipe réserve, déjà, je marquais toujours contre eux. Surtout grâce à Johan Walem, qui m’avait dit : ‘Quand j’ai le ballon, tu cours.’ Et il me mettait le ballon parfaitement dans ma course. Dès que j’étais lancé, c’était impossible de m’arrêter. J’avais le turbo. Mon compatriote Frank Acheampong était plus rapide que moi sur 30 ou 40 mètres. Mais au-delà des 50 mètres, j’aurais émergé.”

”Doll voulait me frapper à l’entraînement”

”Je détestais jouer contre Olivier Doll à l’entraînement, parce qu’il n’arrêtait pas de tacler. Et moi, j’avais des problèmes à la cheville. Donc, je courais. Et lui, il me lançait : ‘Si tu cours encore comme ça, je te frappe' (rires). J’étais un gentleman sur le terrain. Je crois m’être pris une carte jaune – contre le Club Bruges – en cinq ans en D1 en Belgique. Et je ne me suis jamais fait exclure. J’étais fort aimé par les supporters et par les joueurs. J’avais marqué trois buts dans chaque match de la préparation de la saison 1994-1995, en attendant que Degryse, Bosman et Weber, les stars du Mondial, reviennent. À leur retour, on était mené 1-0 contre une petite équipe en amical. Je suis monté à la mi-temps et j’en ai mis trois. Les supporters scandaient : ‘Yaw ! Yaw !’. Nos vedettes rigolaient. Ils savaient qu’ils seraient quand même dans l’équipe au début du championnat. Moi, je savais où était ma place.”

Preko au duel avec le vieux capitaine Bergomi. Zanetti et Zetterberg sont spectateurs. ©Photo News

”Zamorano avec des ressorts dans les genoux”

”Ma meilleure demi-saison, je l’ai jouée en 1995-1996, quand Boskamp est revenu (il avait inscrit 11 buts). Puis, je suis parti à la CAN, où je me suis blessé. Boskamp était furieux, parce que j’ai connu plusieurs rechutes, et je n’ai plus joué cette saison-là. Chaque fois qu’il me voyait sur la table de massage, il criait : ‘Godverdomme Preek ! Tu es revenu d’Afrique comme une vieille bobonne !' Mais la saison suivante, j’étais de retour. J’ai marqué en quarts de finale de la Coupe Uefa à l’Inter Milan, mais ça n’a pas suffi pour la qualification (défaite 2-1). Ganz avait marqué deux fois, mais je me souviens de ce que Samuel Johnson m’avait dit au sujet du Chilien Zamorano : ‘Il saute tellement haut, qu’il doit avoir des ressorts dans les genoux.’”

”Je vivais dans ma chambre en Arabie saoudite”

”La finale de la Coupe perdue contre Ekeren (2-4) était mon dernier match. Je suis parti en Turquie. Certes, j’ai marqué deux fois avec le Fenerbahçe au Besiktas et deux fois avec Yozgatspor contre Galatasaray, mais je n’étais plus si rapide. Je suis parti en Suède, où je suis tombé sur… Glen De Boeck, qui se demandait si j’étais le même Preko. Il venait scouter un de mes coéquipiers pour Anderlecht. J’ai terminé ma carrière en Arabie saoudite, à Al-Ittifaq (NdlR : le club actuel du Français Moussa Dembélé et de Henderson). C’était purement pour l’argent, même si les salaires n’étaient pas comme aujourd’hui. Mais à cette époque, il n’y avait rien à voir. Je vivais dans ma chambre.”

Preko en duel avec Thierry Siquet lors d'un match entre le Cercle et Anderlecht en 1997, l'année de son départ du Sporting. ©BELGA

”Romelu était plus grand que je ne l’imaginais”

”Depuis mon départ d’Anderlecht, en 1997, je suis repassé une fois au Parc Astrid : en 2010, lors d’un Anderlecht – Zulte Waregem (6-0). Le stade a scandé ‘Yaw ! Yaw !’ quand j’ai donné le coup d’envoi. J’ai logé pendant deux semaines chez le papa Musonda. Il m’avait dit que Romelu Lukaku était grand, mais quand j’ai parlé avec lui dans le vestiaire, il était encore plus grand que je ne le pensais. Je n’ai plus qu’un maillot d’Anderlecht avec lequel j’ai joué, mais le 'G' commence à s’user (rires). Les autres maillots, mon frère les a emmenés aux États-Unis, mais il y est décédé d’une crise cardiaque et je ne les ai plus revus. Régis Genaux et Suad Katana sont aussi morts depuis un certain temps ? J’ignorais cela ! Quel choc !”

”Mon fils Kevin est chanteur aux USA”

”Aucun de mes enfants ne fait du foot. Kevin, mon fils aîné de 25 ans qui est né en Belgique, est chanteur de R&B, reggae et hip-hop en Amérique. Il a 3,1 millions de followers. Mon autre fils, Michael, a 16 ans. Il fait de l’athlétisme. Il n’aime pas les sports de contact. Et j’ai encore une fille, Molly. Quant à moi, je suis passionné par le fait de travailler avec les jeunes. La saison passée, j’ai coaché une équipe de D1 locale, les Great Olympics. Mon surnom, au Ghana ? Rush, comme Ian Rush, l’attaquant emblématique de Liverpool…”